Купив пігулки для підвищення інтелекту. Не зміг відкрити коробку: смішні жарти для настрою

Дуже смішна добірка жартів, які зроблять ваш вечір веселим

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього зимового вечора. "Телеграф" підготував нову порцію веселих жартів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.

Чим старше я стаю, тим краще розумію відьом із казок, які селилися в глухому лісі та вбивали всіх, хто їх потурбує.

Вночі в бар два п’яні мужики затягують третього, взагалі нульового. Підходять до бармена: — Нам сто, а йому мінералки, він за кермом...

Нещодавно дізнався, що лосі звикають до того, що люди їх годують, і можуть напасти на зустрічну людину, якщо та не дасть їм їжі. Тепер годування лосів – моє нове хобі.

— А ви самі звідки будете? — Та звідки завгодно, хоч із чарок, хоч із склянок чи келихів. Ви наливайте, наливайте!

Є таке відчуття, що ті 5-7 чашок кави, що я випиваю за день, щоб не спати на ходу, починають діяти тільки після 22:00!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.