Купив пігулки для підвищення інтелекту. Не зміг відкрити коробку: смішні жарти для настрою
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього зимового вечора. "Телеграф" підготував нову порцію веселих жартів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.
Чим старше я стаю, тим краще розумію відьом із казок, які селилися в глухому лісі та вбивали всіх, хто їх потурбує.
Вночі в бар два п’яні мужики затягують третього, взагалі нульового. Підходять до бармена:
— Нам сто, а йому мінералки, він за кермом...
Нещодавно дізнався, що лосі звикають до того, що люди їх годують, і можуть напасти на зустрічну людину, якщо та не дасть їм їжі. Тепер годування лосів – моє нове хобі.
— А ви самі звідки будете?
— Та звідки завгодно, хоч із чарок, хоч із склянок чи келихів. Ви наливайте, наливайте!
Є таке відчуття, що ті 5-7 чашок кави, що я випиваю за день, щоб не спати на ходу, починають діяти тільки після 22:00!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.