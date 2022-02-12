3 знака Зодиака, которых ожидают сюрпризы судьбы этой весной

Судьба одарит счастливыми моментами и приятными переменами

Астрологи, которые раньше рассказали о самых расточительных знаков Зодиака, назвали трех представителей гороскопа, которым этой весной будет везти с карьерой, деньгами и любовью.

Приятные сюрпризы уготованы Близнецам, Ракам и Весам, пишет ntr-24.ru.

Близнецы

Звезды обещают людям этого зодиакального знака удачный переезд. На новом месте Близнецы забудут о тяжелом прошлом и начнут жизнь с чистого листа. Также астрологи советуют не бояться показывать новым знакомым свои таланты. Так вы заслужите доверие и хорошую репутацию.

Раки

Раков ждет позитивная динамика на работе. Стоит ожидать повышение по службе или рост заработной платы. Кроме того, в личной жизни возможны приятные перемены. Раки повстречают человека, который круто изменит их жизнь.

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Весы

Весы наконец-то будут вознаграждены за ответственное отношение к работе. Уже в мае представителей данного знака ожидает новое денежное поступление. Также неожиданный, но приятный подарок сделают любящие люди.

Ранее "Телеграф" рассказывал о счастливчиках, которым сулят счастье в феврале 2022 года.