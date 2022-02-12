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3 знаки Зодіаку, на яких чекають сюрпризи долі цієї весни

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп для Близнюків, Раків та Терезів
Гороскоп для Близнюків, Раків та Терезів

Доля обдарує щасливими моментами та приємними змінами

Астрологи, які раніше розповіли про найбільш марнотратні знаки Зодіаку, назвали трьох представників гороскопу, яким цієї весни везтиме з кар’єрою, грошима та коханням.

Приємні сюрпризи приготовані Близнюкам, Ракам та Терезам, пише ntr-24.ru.

Близнюки

Зірки обіцяють людям цього зодіакального знаку вдалий переїзд. На новому місці Близнюки забудуть про тяжке минуле та почнуть життя з чистого листа. Також астрологи радять не боятися показувати новим знайомим свої таланти. Так ви заслужите довіру та хорошу репутацію.

Раки

Раків чекає позитивна динаміка на роботі. Варто очікувати на підвищення по службі або зростання заробітної плати. Крім того, в особистому житті можливі приємні зміни. Раки зустрінуть людину, яка круто змінить їхнє життя.

Терези

Терези нарешті будуть винагороджені за відповідальне ставлення до роботи. Вже у травні представників цього знака очікує нове грошове надходження. Також несподіваний, але приємний подарунок зроблять люблячі люди.

Раніше "Телеграф" розповідав про щасливчиків, яким обіцяють щастя у лютому 2022 року.

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#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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