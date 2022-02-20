Гороскоп на 20 февраля: Львам нужно ломать стереотипы, а Скорпионам - остерегаться дороги
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Одним придется осторожничать в вопросах любви, а другим - фокусироваться на своей личности
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Хороший день для романтических приключений. Однако стоит помнить, что игра в любовь может быть очень опасной.
Телец (21 апреля — 21 мая)
День подходит для дорогостоящих покупок. Полагайтесь на свою интуицию, но и не бойтесь просить совета.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецов ожидает много важных событий. Важно помнить, что отступать от намеченной цели нельзя.
Рак (22 июня — 22 июля)
День подходит для деловой активности. В вопросах финансов будьте экономны.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львам не стоит отвлекаться на пустяки. Сегодня день позитивных перемен, поэтому нужно ломать стереотипы и мыслить прогрессивно.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Это воскресенье подходит для исправлений ошибок. Повезет Девам, которые имеют творческую профессию.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня можно поностальгировать, помечтать. Приятные воспоминанию зарядят новыми силами.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионам лучше сегодня вообще не выходить из дому. Очень травмоопасный день, особенно это касается водителей.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцы будут сегодня активны и предприимчивы. Дел невпроворот, поэтому расслабляться нельзя.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Для Козерогов наступил очень эмоциональный день. Не стоит скрывать свои переживания и страхи. Лучше поговорите с кем-то по душам.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Водолеям необходимо сфокусироваться на себе. Хороший день для построений новых задач.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Рыбы сегодня могут впасть в пессимизм и депрессию. Астрологи советуют хвататься за любую возможность немного развлечься.
Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Для кого март 2022 года окажется очень успешным — узнайте в нашем материале.
Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!