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Гороскоп на 20 февраля: Львам нужно ломать стереотипы, а Скорпионам - остерегаться дороги

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 20 февраля 2022 года
Гороскоп на 20 февраля 2022 года

Одним придется осторожничать в вопросах любви, а другим - фокусироваться на своей личности

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Хороший день для романтических приключений. Однако стоит помнить, что игра в любовь может быть очень опасной.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День подходит для дорогостоящих покупок. Полагайтесь на свою интуицию, но и не бойтесь просить совета.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецов ожидает много важных событий. Важно помнить, что отступать от намеченной цели нельзя.

Рак (22 июня — 22 июля)

День подходит для деловой активности. В вопросах финансов будьте экономны.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам не стоит отвлекаться на пустяки. Сегодня день позитивных перемен, поэтому нужно ломать стереотипы и мыслить прогрессивно.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Это воскресенье подходит для исправлений ошибок. Повезет Девам, которые имеют творческую профессию.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня можно поностальгировать, помечтать. Приятные воспоминанию зарядят новыми силами.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам лучше сегодня вообще не выходить из дому. Очень травмоопасный день, особенно это касается водителей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы будут сегодня активны и предприимчивы. Дел невпроворот, поэтому расслабляться нельзя.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для Козерогов наступил очень эмоциональный день. Не стоит скрывать свои переживания и страхи. Лучше поговорите с кем-то по душам.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям необходимо сфокусироваться на себе. Хороший день для построений новых задач.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбы сегодня могут впасть в пессимизм и депрессию. Астрологи советуют хвататься за любую возможность немного развлечься.

Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Для кого март 2022 года окажется очень успешным — узнайте в нашем материале.

Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!

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#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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