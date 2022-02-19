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Да будет смех! Веселые анекдоты от А до Я для отличного настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Да будет смех! Веселые анекдоты от А до Я для отличного настроения Новость обновлена 19 февраля 2022, 12:27

Пусть ваш день будет наполнен позитивом

Чтобы вы не грустили в эту февральскую субботу, "Телеграф" предлагает читателям новую подборку смешных шуток от актеров Валерия Астахова и Владимира Ямненко.

К начальнику фирмы приходит один со служащих, и говорит:

- Здравствуйте, шеф!

- Здрасьте.

- Не могли бы Вы мне 3-4 дня за свой счет?

- Погоди, ты ж только из отпуска вернулся.

- Ну, да. А вот нужно дня 3-4.

- Зачем?

- Жениться собрался.

- Ты что, не мог это во время отпуска сделать?

- Не хотел себе отдых портить…

- Наум Маркович, скажите, Вы читали сказку о рыбаке и рыбке?

- Конечно, читал, Фима. Шо за вопросы?

- Тогда объясните мне, чего это он сразу начал просить новое корыто?

- Фима, а шо Вы хотели, шоб он сразу попросил новую бабку?

Знаете, друзья, у нас же канал появился новый. "Болливуд" называется. Так я вот посмотрел индийский фильмы и все понял — нужно жить так как в индийском кино. Вот, у главного героя проблем *бическая сила, а он танцует!

- Прикинь, мы вчера с кумовьями пошли в лес. Ну там шашлычки, водочка. Выпили хорошенько и потеряли куму. Два часа ее искали по лесу.

- Ну и что, нашли?

- Оказывается, она искала вместе с нами!

Звонок по телефону:

- Алло, слушаю.

- Привет! Как дела, чем занимаешься?

- Да вот, лишние килограммы сбрасываю.

- А, понимаю. Ты в спортзале?

- Не, в туалете.

- Галка, как дела?

- Не спрашивай. Плохо…

- А что так?

- Ну, муж уехал на полгода в Польшу деньги зарабатывать.

- А, понимаю. А кум твой что?

- Кум мой — тормоз!

- А что так?

- Я ему говорю: "Мужа два месяца нет. Приди, сними паутинку".

- А он что?

- Да что-что… Этот придурок с веником приперся.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о дочерях, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты