Да будет смех! Веселые анекдоты от А до Я для отличного настроения
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Чтобы вы не грустили в эту февральскую субботу, "Телеграф" предлагает читателям новую подборку смешных шуток от актеров Валерия Астахова и Владимира Ямненко.
К начальнику фирмы приходит один со служащих, и говорит:
- Здравствуйте, шеф!
- Здрасьте.
- Не могли бы Вы мне 3-4 дня за свой счет?
- Погоди, ты ж только из отпуска вернулся.
- Ну, да. А вот нужно дня 3-4.
- Зачем?
- Жениться собрался.
- Ты что, не мог это во время отпуска сделать?
- Не хотел себе отдых портить…
- Наум Маркович, скажите, Вы читали сказку о рыбаке и рыбке?
- Конечно, читал, Фима. Шо за вопросы?
- Тогда объясните мне, чего это он сразу начал просить новое корыто?
- Фима, а шо Вы хотели, шоб он сразу попросил новую бабку?
Знаете, друзья, у нас же канал появился новый. "Болливуд" называется. Так я вот посмотрел индийский фильмы и все понял — нужно жить так как в индийском кино. Вот, у главного героя проблем *бическая сила, а он танцует!
- Прикинь, мы вчера с кумовьями пошли в лес. Ну там шашлычки, водочка. Выпили хорошенько и потеряли куму. Два часа ее искали по лесу.
- Ну и что, нашли?
- Оказывается, она искала вместе с нами!
Звонок по телефону:
- Алло, слушаю.
- Привет! Как дела, чем занимаешься?
- Да вот, лишние килограммы сбрасываю.
- А, понимаю. Ты в спортзале?
- Не, в туалете.
- Галка, как дела?
- Не спрашивай. Плохо…
- А что так?
- Ну, муж уехал на полгода в Польшу деньги зарабатывать.
- А, понимаю. А кум твой что?
- Кум мой — тормоз!
- А что так?
- Я ему говорю: "Мужа два месяца нет. Приди, сними паутинку".
- А он что?
- Да что-что… Этот придурок с веником приперся.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о дочерях, вам сюда.