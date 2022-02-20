Гороскоп на 20 лютого: Левам потрібно ламати стереотипи, а Скорпіонам — остерігатися дороги

Одним доведеться виявляти обережність у питаннях кохання, а іншим – фокусуватися на своїй особистості

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Гарний день для романтичних пригод. Проте варто пам’ятати, що гра в кохання може бути дуже небезпечною.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День підходить для дорогих покупок. Покладайтеся на свою інтуїцію, але й не бійтеся просити поради.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюків чекає багато важливих подій. Важливо пам’ятати, що відступати від поставленої мети не можна.

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Рак (22 червня — 22 липня)

День підходить для ділової активності. У питаннях фінансів будьте ощадливі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам не варто відволікатися на дрібниці. Сьогодні день позитивних змін, тому треба ламати стереотипи та мислити прогресивно.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ця неділя підходить для виправлень помилок. Пощастить Дівам, які мають творчу професію.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні можна поностальгувати, помріяти. Приємні спогади зарядять новими силами.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам краще сьогодні взагалі не виходити з дому. Дуже травмонебезпечний день, особливо це стосується водіїв.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільці будуть сьогодні активні та заповзятливі. Справ багато, тому розслаблятися не можна.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Для Козерогів настав дуже емоційний день. Не варто приховувати свої переживання та страхи. Краще поговоріть із кимось відверто.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям необхідно сфокусуватися на собі. Гарний день для побудов нових завдань.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Риби сьогодні можуть спасти в песимізм та депресію. Астрологи радять хапатися за будь-яку можливість трохи розважитися.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. Для кого березень 2022 року виявиться дуже успішним — дізнайтеся в нашому матеріалі.

Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!