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Хай буде сміх! Веселі анекдоти від А до Я для гарного настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Хай буде сміх! Веселі анекдоти від А до Я для гарного настрою Новина оновлена 19 лютого 2022, 12:27

Нехай ваш день буде наповнений позитивом

Щоб ви не сумували цієї лютневої суботи, "Телеграф" пропонує читачам нову добірку смішних жартів від акторів Валерія Астахова та Володимира Ямненка.

До начальника фірми приходить один зі службовців, і каже:

- Здрастуйте, шеф!

- Здрастуй.

- Чи не могли б Ви мені 3-4 дні за свій рахунок?

- Стривай, ти ж тільки з відпустки повернувся.

- Ну так. А ось потрібно 3-4 дні.

- Навіщо?

- Одружитися зібрався.

- Ти що, не міг це під час відпустки зробити?

- Не хотів собі відпочинок псувати…

- Наум Маркович, скажіть, Ви читали казку про рибалку та рибку?

- Звичайно, читав, Фімо. Шо за питання?

- Тоді поясніть мені, чого це він одразу почав просити нове корито?

- Фіма, а шо Ви хотіли, шоб він відразу попросив нову бабку?

Знаєте, друзі, у нас канал з’явився новий. "Боллівуд" називається. Так я ось подивився індійські фільми й все зрозумів — треба жити як в індійському кіно. Ось, у головного героя проблем *бічна сила, а він танцює!

- Прикинь, ми вчора з кумами пішли в ліс. Ну там шашлички, горілочка. Випили добре і загубили куму. Дві години її шукали лісом.

- Ну і що, знайшли?

- Виявляється, вона шукала разом із нами!

Дзвінок телефоном:

- Алло, слухаю.

- Привіт! Як справи? Чим займаєшся?

- Та ось, зайві кілограми скидаю.

- А, розумію. Ти у спортзалі?

- Ні, у туалеті.

- Галко, як справи?

- Не питай. Погано…

- А що так?

- Ну, чоловік поїхав на пів року до Польщі гроші заробляти.

- А, розумію. А твій кум що?

- Кум мій — тормоз!

- А що так?

- Я йому кажу: "Чоловіка два місяці немає. Прийди, зніми павутинку".

- А що він?

- Та що-що... Цей придурок із віником приперся.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дочок, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти