Хай буде сміх! Веселі анекдоти від А до Я для гарного настрою

До начальника фірми приходить один зі службовців, і каже:

- Здрастуйте, шеф!

- Здрастуй.

- Чи не могли б Ви мені 3-4 дні за свій рахунок?

- Стривай, ти ж тільки з відпустки повернувся.

- Ну так. А ось потрібно 3-4 дні.

- Навіщо?

- Одружитися зібрався.

- Ти що, не міг це під час відпустки зробити?

- Не хотів собі відпочинок псувати…