Хай буде сміх! Веселі анекдоти від А до Я для гарного настрою
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Щоб ви не сумували цієї лютневої суботи, "Телеграф" пропонує читачам нову добірку смішних жартів від акторів Валерія Астахова та Володимира Ямненка.
До начальника фірми приходить один зі службовців, і каже:
- Здрастуйте, шеф!
- Здрастуй.
- Чи не могли б Ви мені 3-4 дні за свій рахунок?
- Стривай, ти ж тільки з відпустки повернувся.
- Ну так. А ось потрібно 3-4 дні.
- Навіщо?
- Одружитися зібрався.
- Ти що, не міг це під час відпустки зробити?
- Не хотів собі відпочинок псувати…
- Наум Маркович, скажіть, Ви читали казку про рибалку та рибку?
- Звичайно, читав, Фімо. Шо за питання?
- Тоді поясніть мені, чого це він одразу почав просити нове корито?
- Фіма, а шо Ви хотіли, шоб він відразу попросив нову бабку?
Знаєте, друзі, у нас канал з’явився новий. "Боллівуд" називається. Так я ось подивився індійські фільми й все зрозумів — треба жити як в індійському кіно. Ось, у головного героя проблем *бічна сила, а він танцює!
- Прикинь, ми вчора з кумами пішли в ліс. Ну там шашлички, горілочка. Випили добре і загубили куму. Дві години її шукали лісом.
- Ну і що, знайшли?
- Виявляється, вона шукала разом із нами!
Дзвінок телефоном:
- Алло, слухаю.
- Привіт! Як справи? Чим займаєшся?
- Та ось, зайві кілограми скидаю.
- А, розумію. Ти у спортзалі?
- Ні, у туалеті.
- Галко, як справи?
- Не питай. Погано…
- А що так?
- Ну, чоловік поїхав на пів року до Польщі гроші заробляти.
- А, розумію. А твій кум що?
- Кум мій — тормоз!
- А що так?
- Я йому кажу: "Чоловіка два місяці немає. Прийди, зніми павутинку".
- А що він?
- Та що-що... Цей придурок із віником приперся.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дочок, вам сюди.