Гороскоп на 22 июня: Козерогов ждут новые знакомства, а Водолеев - разочарование

Сегодня желательно избегать крупных покупок или принятия важных решений.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Начало дня может быть нервным и напряженным, ведь многим Овнам в это время придется заниматься тем, что они не хотят.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вы превзойдете сами себя, а успешная реализация смелых идей принесет успех. В личной жизни не стоит пускать отношения с партнером на самотек.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сосредоточьтесь сегодня на решении своих финансовых вопросов. Однако денег лучше не занимать. Распланируйте свой бюджет на ближайшее время, и вы поймете, что все не так плохо.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вряд ли удастся совершенно избежать конфликтов и трудностей, но они не испортят вам настроения и не заставят отказаться от задуманного. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня у вас появится шанс не упустить интересные перспективы и возможности. Вы быстро добьетесь первых успехов и не захотите останавливаться на достигнутом.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня, решая текущие вопросы, тщательно перепроверьте все факты. Интуиция не подведет, так, что обязательно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ожидайте поступления выгодных предложений. Также сегодня могут состояться полезные знакомства. Добавим, что в июле Весов ждут финансовые улучшения, профессиональные успехи и продвижение в карьере.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День будет довольно утомительным и не слишком плодотворным. Старайтесь выбирать дела, которые увлекают вас по-настоящему, ведь только с ними вы справитесь на отлично. Ранее сообщалось, что главным испытанием лета для Скорпионов станет то, что им придется больше открываться окружающим.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Любые неприятности сегодня не воспринимайте слишком критично. У вас хватит сил, чтобы справиться с любыми проблемами. Согласно прогнозам астрологов, Вселенная этим летом будет на стороне Стрельцов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вас ожидает насыщенный событиями день. Также можно рассчитывать на перспективное знакомство: для кого-то оно принесет удачу в профессиональном плане, а для кого-то — на личном.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня будет нелегко наладить с кем-то контакт. В личной жизни могут разочаровать отношения с любимым человеком.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный день для общения. Вероятны интересные встречи, необычные знакомства. Отметим, что Рыбы в конце июня получат "дозу" упреков от своей второй половинки.