Астролог рассказал о свержении Лукашенко: "Политическое животное, дни которого сочтены"
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Влад Росс заявил, что два кровавых диктатора уйдут в небытие
Дни самопровозглашенного президента Беларуси александра лукашенко, которому путин пообещал ракеты, сочтены – после свержения президента россии подобная участь ждет и Лукашенко.
Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал известный астролог Влад Росс. По словам эксперта, лукашенко уйдет в небытие вместе с путиным.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
"Лукашенко — это то политическое животное, дни которого сочтены. Осталось ему недолго жить. Я давно говорю, что период 2021-2022 годов – это ниспровержение тех политиков, которые находились более 20 лет у власти… лукашенко и путин тоже скоро уйдут в небытие, их не будет…", — сказал Росс.
Ранее "Телеграф" писал, что известный астролог Влад Росс обнадежил прогнозом украинцев. Он уверен, что победа в полномасштабной войне за Украиной, и речь идет о полном возврате оккупированных рф территорий – в том числе ОРДЛО и Крыма.