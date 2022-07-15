Гороскоп на 15 июля: Овнам нельзя работать в одиночку, а Весам - сдаваться

Эта пятница подходит для командной работы и душевных разговоров с близкими

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Новый день стоит начать с приятных эмоций. Сегодня Овны могут рассчитывать на поддержку семьи, если возникнут сложные ситуации. Если у вас вдруг возникнет сильное желание научиться чему-нибудь новому, поддайтесь ему. Астрологи советуют не действовать в одиночку.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ночные светила советуют не говорить сегодня близким людям того, что может их расстроить. В такие дни, как этот, решения одного человека могут принести лично ему радость, но она не будет никогда полной и желанной, если другим достанутся страдания. Вечером постарайтесь закрепить новые полезные привычки. Добавим, что в июле у одиноких Тельцов есть все шансы влюбиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня желательно заниматься приятными делами или чем-то, что не будет требовать больших затрат сил и энергии. Нужно помнить, что независимо от усилий, существует предел, который невозможно преодолеть. Поговорите сегодня с более опытными людьми — вы получите ценный совет.

Рак (22 июня — 22 июля)

Терпение очень полезное оружие, но мало кто знает из Раков, как им воспользоваться правильно. В спокойствии вы найдете решения, которые в спешке не могли себе даже представить. Вторая половина дня прекрасно подойдет для размеренного отдыха, общения, знакомств. Ранее сообщалось, что Раков очень легко затащить в ЗАГС.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львы могут стать сегодня жертвой собственного воображения, поэтому одиноким представителям стоит взять небольшую паузу в сфере любви. Фантазии интересны, но не нужны, если у вас нет человека, с кем их воплотить. В такие дни необходимо оставаться верными своим принципам и верить в собственные силы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В эту пятницу ночные светила не в духе. Слишком много всего сегодня захочется осуществить Девам, однако стоит притормозить. Соберитесь с мыслями и позаботьтесь о проблемах спокойно. Сегодня встречают по одежке, поэтому старайтесь производить правильное первое впечатление.

Весы (24 сентября — 23 октября)

У вас может появиться желание бросить все и сдаться, но лучше этого не делать. Сегодня придется постоянно бороться с прокрастинацией и нежеланием заниматься делами. Постарайтесь выяснить, откуда появилось это безразличие к событиям, иначе негативный настрой приведет к проблемам. Добавим, что в июле Весов ждут профессиональные успехи.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день захочется полениться, так как Скорпионы будут поглощены состоянием расслабленности, медлительности. Сегодня такое состояние лени может привести к конфликтным ситуациям с коллегами, друзьями, близкими людьми. Это прекрасное время для домашних дел, ремонта, уборки.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Благоприятный и спокойный день, ночные светила в довольно гармоничном положении. Сегодня у Стрельцов будет один из тех моментов, когда их обезоружат простым комплиментом. Не разбрасывайтесь чувствами, эмоциями. Вечер можно посвятить встречам с друзьями, посиделкам с близкими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Старайтесь в эту пятницу не критиковать окружающих, а также постарайтесь спокойно воспринимать ответную критику в ваш адрес. Помните, что иногда неудачи необходимы для продвижения вперед. Это хороший день для самоанализа. Пришло время ступить на путь духовного роста.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вселенная может подарить вам любовь, деньги, успех и многое другое. Не стесняйтесь сегодня выражать свои чувства во всем их великолепии. Возможно, Водолеям придется идти на компромисс, который их совсем не порадует. Но это будет единственный момент, который отвлечет вас в этот прекрасный день.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Представителям Рыб астрологи советуют сохранять спокойствие при любых обстоятельствах. Облегчить критическую ситуацию получится бытовыми вещами: сделайте уборку, выкиньте весь хлам. Это идеальное время для творчества, креативной деятельности и принятия важных решений.