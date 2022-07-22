"Случится что-то очень важное": экстрасенс назвала ключевую дату для Украины в войне с рф

Эксперт отметила, что день будет неоднозначным: будут и радость, и грусть.

Астрологи и тарологи активно поддерживают желание украинцев узнать когда же закончится война в Украине, и поэтому периодически публикуют в своих соцсетях свои прогнозы для нашей страны на ближайшее будущее. Присоединилась к этой инициативе и экстрасенс Людмила Хомутовская.

Зная "любовь" диктатора путина к датам, многие переживают, что может случиться в День Независимости Украины, и именно об этом и прогноз Хомутовской. Что случится в эту ключевую дату для Украины она рассказала в своем YouTube-канале.

Экстрасенс отметила, что 24 августа в Украине будет праздник, но будет он "по телевизору" — будет много позитивных речей и поздравлений, однако не стоит забывать, что война продолжается. Да и российские оккупанты и не дадут об этом забыть, ведь в этот день возможна серьезная ракетная атака.

"24-е августа будет неоднозначным. У нас в эту дату будет несколько побед, которые мы будем праздновать. Также карты в эту дату показывают какие-то переговоры, возможно это будет новый союзник, в общем что-то очень важное для Украины. Однако будет и горечь и боль", — утверждает она.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи прогнозируют возможность освобождения крупных городов Украины, которые ранее захватили российские оккупанты. По словам Анны и Алексея Суханова, это может произойти уже в этом месяце.

Тогда как известный астролог Влад Росс прогнозирует контрнаступательную фазу в августе. По его словам, к концу текущего года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.