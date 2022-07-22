"Відбудеться щось дуже важливе": екстрасенс назвала ключову дату для України у війні з рф

Експерт наголосила, що день буде неоднозначним: будуть і радість, і смуток.

Астрологи та тарологи активно підтримують бажання українців дізнатися, коли ж закінчиться війна в Україні, і тому періодично публікують у своїх соцмережах свої прогнози для нашої країни на найближче майбутнє. Приєдналася до цієї ініціативи та екстрасенс Людмила Хомутовська.

Знаючи "любов" диктатора путіна до дат, багато хто переживає, що може статися в День Незалежності України, і саме про це і прогноз Хомутовської. Що трапиться у цю ключову дату для України, вона розповіла у своєму YouTube-каналі.

Екстрасенс зазначила, що 24 серпня в Україні буде свято, але буде воно "по телевізору" — буде багато позитивних промов та привітань, проте не варто забувати, що війна триває. Та й російські окупанти і не дадуть про це забути, адже цього дня можлива серйозна ракетна атака.

"24 серпня буде неоднозначним. У нас у цю дату буде кілька перемог, які ми святкуватимемо. Також карти в цю дату показують якісь переговори, можливо це буде новий союзник, загалом щось дуже важливе для України. Однак буде і гіркота і біль", — стверджує вона.

Раніше "Телеграф" писав, що астрологи прогнозують можливість звільнення великих міст України, які раніше захопили російські окупанти. За словами Анни та Олексія Суханових, це може статися вже цього місяця.

Тоді як відомий астролог Влад Росс прогнозує контрнаступну фазу у серпні. За його словами, до кінця поточного року російські загарбники почнуть йти з української території.