Гороскоп на 9 августа: Овнам нужно избегать чувства ревности, а Близнецам нельзя отправляться в короткие поездки

Сегодня всем знакам Зодиака стоит проще относиться к любым ситуациям

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот вторник ночные светила могут спровоцировать ревность. Овнам нужно стараться в более мягкой форме высказывать свои претензии к любимому человеку, а также не ограничивать свободу близких. Вечером полезно будет заняться покупками, побыть в уединении. Кстати, с девушками Овнами стоит быть предельно осторожными, ведь они не умеют дружить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Большинству Тельцов сегодня будет сложно сосредоточиться на работе. Придется приложить усилия, чтобы пробудить энтузиазм. Во второй половине дня возможны приятные сюрпризы, знаковые встречи и новые события. Отличный день, чтобы окунуться в самый эпицентр происходящих событий.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

9 августа астрологи не советуют решать вопросы, касающиеся работы, денег и имущества. Сегодня есть реальный риск упустить какие-то важные детали. При этом вторник очень подходит для творчества, любви и освоения чего-то нового. Не рекомендуется планировать короткие поездки.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это легкий и приятный вторник в энергетическом плане. Ракам стоит чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и не сидеть на месте. В такое благоприятное время нужно быть активнее. Вторая половина дня подходит для отдыха, релаксации, водных процедур.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня ночные светила хотят, чтобы Львы шли на компромиссы, были приветливыми и позитивными со всеми. Астрологи не рекомендуют конфликтовать ни с кем по поводу и без. Если удастся сохранить теплую дружескую атмосферу на работе, вас ждет большой успех и удача.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В общении с неприятными людьми Девам необходимо проявить сдержанность. Постарайтесь не начинать скандалы на пустом месте — ваша выдержка и мудрость смогут окружающих заставить их вас уважать. Не исключено, что жизнь повернет в новое русло. В этот период появится тяга к творчеству. Добавим, что в августе Дев ждут любовные приключения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

9 августа многих Весов порадует общий информационный фон. Сегодня не стоит бояться перепадов настроения и неприятностей. Астрологи советуют избегать апатии, не планировать на вторую половину дня деятельность, требующую повышенной внимательности. Общение сегодня можно сократить.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Если Скорпионам нужны доброта и ласка, астрологи рекомендуют давать окружающим и близким людям то же самое. Построить стену между собой и окружающими легко, а вот разрушить ее гораздо сложнее. Этот вторник благоприятен для того, чтобы растопить лед и добиться взаимопонимания.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В любви и семейных отношениях у Стрельцов ожидается очень спокойный и благоприятный день. Если у вас есть какие-либо претензии к любимому человеку, скажите о них сегодня, но только помягче. Во второй половине дня полезными будут деловые встречи. Вечером постарайтесь проще относиться к любым ситуациям.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот вторник не подходит Козерогам для самоанализа. Астрологи не советуют копаться в прошлом и у себя в голове, пытаясь найти ответы на волнующие вопросы. Общение сейчас может принести скорее негативные эмоции. Сегодня лучше заняться поисками новых увлечений и постановкой новых целей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ночные светила не в духе, так что этот вторник может быть наполнен беспричинной тревогой. Звезды и планеты наделят Водолеев силой духа, но лишат интуиции. Поэтому сегодня лучше прислушиваться к советам близких людей, друзей и коллег, если понадобится помощь в материальном плане. Добавим, что Водолеям в начале августа улыбнется успех в финансовой сфере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В общении с людьми Рыбам придется запастись терпением. Близкие люди могут сегодня раздражать, но стоит потерпеть несколько минут и все изменится к лучшему. Нельзя Рыбам 9 августа проявлять импульсивность. А вот самокритика лишней не будет. Сегодня нужно стремиться к компромиссам, договоренностям.