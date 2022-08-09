Гороскоп на 9 серпня: Овнам треба уникати почуття ревнощів, а Близнюкам не можна вирушати в короткі поїздки

Сьогодні всім знакам Зодіаку варто простіше ставитись до будь-яких ситуацій

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього вівторка нічні світила можуть спровокувати ревнощі. Овнам потрібно намагатися у м’якішій формі висловлювати свої претензії до коханої людини, а також не обмежувати свободу близьких. Увечері корисно зайнятися покупками, побути на самоті. До речі, з дівчатами Овнами варто бути дуже обережними, адже вони не вміють дружити.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Більшості Тельців сьогодні буде складно зосередитись на роботі. Прийдеться докласти зусиль, щоб пробудити ентузіазм. У другій половині дня можливі приємні сюрпризи, знакові зустрічі та нові події. Відмінний день, щоб поринути в самий епіцентр подій, що відбуваються.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

9 серпня астрологи не радять вирішувати питання щодо роботи, грошей та майна. Сьогодні є реальний ризик упустити якісь важливі деталі. При цьому вівторок дуже підходить для творчості, кохання та освоєння чогось нового. Не рекомендується планувати короткі подорожі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Це легкий та приємний вівторок в енергетичному плані. Ракам варто частіше бувати на свіжому повітрі, займатися спортом та не сидіти на місці. У такий сприятливий час треба бути активнішим. Друга половина дня підходить для відпочинку, релаксації та водних процедур.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні нічні світила хочуть, щоб Леви йшли на компроміси, були привітними та позитивними з усіма. Астрологи не рекомендують конфліктувати ні з ким з приводу і без. Якщо вдасться зберегти теплу дружню атмосферу на роботі, на вас чекає великий успіх і удача.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У спілкуванні з неприємними людьми Дівам необхідно виявити стриманість. Постарайтеся не починати скандали на порожньому місці — ваша витримка та мудрість зможуть навколишніх змусити їх вас поважати. Не виключено, що життя поверне до нового русла. У цей час з’явиться потяг до творчості. Додамо, що у серпні Дів чекають любовні пригоди.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

9 серпня багатьох Терезів порадує загальний інформаційний фон. Сьогодні не варто боятися перепадів настрою та неприємностей. Астрологи радять уникати апатії, не планувати на другу половину дня діяльність, яка потребує підвищеної уваги. Спілкування сьогодні можна обмежити.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Якщо Скорпіонам потрібна доброта і ласка, астрологи рекомендують давати навколишнім та близьким людям те саме. Побудувати стіну між собою та навколишніми легко, а от зруйнувати її набагато складніше. Цей вівторок сприятливий для того, щоб розтопити лід і досягти взаєморозуміння.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У коханні та сімейних стосунках у Стрільців очікується дуже спокійний та сприятливий день. Якщо у вас є будь-які претензії до коханої людини, скажіть про них сьогодні, але тільки якомога м'якше. У другій половині дня корисними будуть ділові зустрічі. Увечері постарайтеся простіше ставитись до будь-яких ситуацій.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цей вівторок не підходить Козорогам для самоаналізу. Астрологи не радять копатися в минулому і у себе в голові, намагаючись знайти відповіді на бентежні питання. Спілкування зараз може дати більше негативні емоції. Сьогодні краще зайнятися пошуками нових захоплень та постановкою нових цілей.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Нічні світила не в дусі, тому цей вівторок може бути наповнений безпричинною тривогою. Зірки та планети наділять Водоліїв силою духу, але позбавлять інтуїції. Тому сьогодні краще прислухатися до порад близьких людей, друзів та колег, якщо знадобиться допомога у матеріальному плані. Додамо, що Водоліям на початку серпня посміхнеться успіх у фінансовій сфері.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У спілкуванні з людьми Рибам доведеться запастись терпінням. Близькі люди можуть сьогодні дратувати, але варто потерпіти кілька хвилин і все зміниться на краще. Не можна Рибам 9 серпня виявляти імпульсивність. А ось самокритика зайвою не буде. Сьогодні потрібно прагнути компромісів, домовленостей.