"Все начнет постепенно меняться": таролог рассказал, как изменится ситуация на фронте в августе

Ситуация на фронте улучшится, но угроза с воздуха останется.

Известный таролог и экстрасенс, полуфиналист 20 сезона "Международной Битвы Экстрасенсов" Роман Шептицкий, который ранее рассказал об очень опасном периоде для Украины, отмечает, что август — это достаточно переломный месяц в войне Украины и рф, и совсем скоро наступят судьбоносные события на фронте.

Такой вывод Шептицкий сделал на своем YouTube-канале, разложив карты на период с 13 по 17 августа 2022 года. Как отмечает таролог, прогнозы очень утешительны, ведь сила Украины только растет и будет еще большей.

Еще с 13-го августа вектор с опасности повернул свое направление на положительные перемены: украинцев ждут хорошие новости, новые перспективы, освобождение оккупированных территорий, важные переговоры. Также решиться вопрос с захваченной российскими военными Запорожской АЭС.

"По картам нет ядерного взрыва", – успокаивает Шептицкий, добавляя, что россияне все равно будут мстить, поэтому тревоги игнорировать не стоит.

Ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал контрнаступательную фазу. По его словам, к концу 2022 года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.

Также "Телеграф" писал, что астролог Наталья Власенко предупредила об опасностях, которые могут возникнуть в августе в Украине. По ее словам, можно ожидать переломного периода в войне.