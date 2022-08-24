Гороскоп на 24 августа: Овнам стоит есть меньше сладкого, а Ракам нужно хорошенько отдохнуть

Это идеальный день, чтобы переоценить текущую ситуацию в вашей жизни и расставить приоритеты в своих проектах.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 августа в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В вашей личной и профессиональной жизни произойдут некоторые внезапные изменения, что заставит вас нервничать и беспокоится. Не переживайте и просто плывите по течению, поскольку эти изменения предназначены только для вашего же блага. Сократите употребление сладостей и жирной пищи, которые в основном портят ваше здоровье. Стоит отметить, что с девушками Овнами стоит быть предельно осторожными, ведь они не умеют дружить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы можете столкнуться с любой напряженной ситуацией, которая серьезно повлияет на ваше здоровье. Постарайтесь освободить себя от бремени работы в ближайшие дни, чтобы не чувствовать себя переутомленным. Не обращайте внимания на то, что другие думают о вас.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не утомляйте себя и старайтесь следить за временем. Вы сегодня в очень понимающем и мягком настроении. Это прекрасное время для общения с людьми из вашего прошлого. Это также лучшее время, чтобы избавиться от прошлых разногласий. День идеально подходит для вечеринок.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня могут возникнуть небольшие проблемы, связанные с болью в спине и шее. Люди, которые страдают от старых травм или артрита, будут чувствовать некоторый дискомфорт. Поэтому не рекомендуется делать что-либо напряжённое. Отдых в вашем случае – залог здоровья.

Лев (23 июля — 23 августа)

Общественные мероприятия могут познакомить вас с интересными людьми, поэтому по возможности не пропускайте подобные события. Ваша способность к практическому применению и быстрое мышление привлечет внимание начальства, и могут открыться новые и захватывающие карьерные перспективы. Вы не должны упустить эту возможность.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вы можете получить хорошие новости, касающиеся вашей работы. Это может быть повышение по службе, прибавка, новое назначение, новое желаемое место, смена работы или предложение от другой фирмы. Обязательно делайте перерывы и время от времени давайте себе отдых, чтобы избежать перенапряжения и головных болей сегодня. Добавим, что в августе Дев ждут любовные приключения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы сегодня необъяснимо торопитесь. Вам нужно замедлиться, потому что попытка закончить все свои дела в спешке приведет к ошибкам. Будьте внимательнее к тому, что вы говорите и делаете сегодня. Позаботьтесь о сбалансированной диете с большим количеством витаминов, чтобы защитить свое здоровье.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня вы склонны чувствовать себя очень чувственными и страстными. Не удивляйтесь, что вы привлечете восхищенные взгляды незнакомцев. Следуйте своей интуиции в обстоятельствах, когда логическое мышление бессильно. Придерживайтесь также здорового питания.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Настало время сделать перерыв в своем напряженном графике и спокойно взглянуть на свое окружение и свое состояние. Сохраняйте свой оптимистичный настрой, как всегда, и дела пойдут лучше. Сегодня между вами и вашим партнером могут вспыхнуть разногласия. Прежде чем инвестировать, посоветуйтесь со своими друзьями и коллегами по правильной схеме.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это напряженный день для вас. Вы увидите, что количество встреч накапливается. Даже если вы изо всех сил будете стараться выполнять все свои обязательства вовремя, есть вероятность, что вы не будете все успевать, что может вызвать некоторый стресс. Не стесняйтесь просить и принимать помощь в выполнении ваших задач.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Если вам кто-то нравится, то это совсем не тот день, чтобы признаваться в чувствах. Вы можете быть неправильно поняты. Денежный поток, вероятно, значительно улучшится. Это также хорошее время для планирования дорогих покупок, потому что, вы вскоре начнете много зарабатывать. Добавим, что Водолеям в начале августа улыбнется успех в финансовой сфере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы чувствуете себя полным энергии и готовы сегодня к серьезной тяжелой работе. Даже дома вы будете брать на себя гораздо больше обязанностей, чем обычно. Если возникают ссоры, то вами могут управлять импульсы, а это значит, что вам нужно держать свои эмоции под контролем.