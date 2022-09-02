Гороскоп на 2 сентября: Стрельцам нельзя делиться планами, а Водолеям - перегружать себя работой

В эту пятницу не стоит делиться планами с окружающими и сидеть в четырех стенах

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В эту пятницу Овнам будет нелегко разглядеть возможности. В этом случае астрологи советуют призвать на помощь окружающих людей. Чувство принадлежности к кругу единомышленников подарит людям этого знака Зодиака большой ресурс: подсказку или дельный совет.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня любовная сфера в жизни Тельцов станет самой важной. Астрологи советуют посвятить этот день поискам второй половинки. Если у людей этого знака Зодиака уже есть любимый человек, сегодня вечером следует обязательно сделать ему маленький приятный сюрприз.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В эту пятницу астрологи рекомендуют Близнецам избавиться от ментальной грязи: страхов, комплексов. Кроме того людям этого знака Зодиака можно сегодня также проследить за своим здоровьем, особенно меньше рисковать. Близнецам рекомендуется не провоцировать скандалы с незнакомцами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ночные светила в эту пятницу принесут Ракам возможность закрепиться на достигнутых позициях и продвинуться дальше. Позитивная энергетика звезд и планет распространится сегодня практически на все сферы жизни, но особые успехи ждут людей этого знака Зодиака в карьере, предпринимательстве, финансовых вложениях. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Эта пятница благоприятна Львам для того, чтобы уточнять маршруты, задавать направление, прокладывать путь к успеху. Сократить объем работ, отмечают астрологи, поможет опыт надежных людей и их практическая помощь. Главное помнить, что удача порадует тех Львов, которые заботится о расширении контактов. Отметим, что Львам в сентябре можно смело начинать новые проекты.

Дева (24 августа — 23 сентября)

У Дев наступило очень благоприятное время для командировок и поездок личного характера. Астрологи отмечают, что большой успех ожидает людей этого знака Зодиака, которые много времени будут проводить за рулем. Также сегодня астрологи советуют Девам совершать дорогостоящие покупки.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Энергия звезд сегодня яркая, но контрастная — в течение этой пятницы Весам часто придется делать выбор, улаживать конфликты. Сегодня решения людей этого знака Зодиака могут даваться с трудом. Астрологи подсказывают, что эта пятница удачна для новых задач, установлений путей и стратегий.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня астрологи рекомендуют браться за новые проекты любой сложности. Ночные светила усилят харизму Скорпионов, а это, в свою очередь, поможет людям этого знака Зодиака в привлечении любви и новых знакомств. Семейным Скорпионам лучше провести вечер со своей семьей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не стоит сегодня Стрельцам делиться планами с окружающими: астрологи предупреждают, что это может негативно сказаться на продуктивности. Общение сегодня людям данного знака Зодиака желательно основывать на оптимизме. Астрологи не советуют провоцировать никого на негативные эмоции. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам сегодня нужно решать свои проблемы самостоятельно, а не ждать у моря погоды. В эту пятницу ночные светила могут лишить людей этого знака Зодиака мотивации и поддержки, так что придется подбадривать себя самим. Астрологи советуют этим вечером провести время в компании приятных людей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям сегодня стоит опасаться таких вещей, как стресс, тревога и усталость. Астрологи не рекомендуют людям данного знака Зодиака в эту пятницу перегружать себя работой и делами, общаться с токсичными людьми и постоянно жалеть о прошлом. Помните, что таким образом можно легко спровоцировать начало "черной полосы".

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила сегодня будут неоднозначно влиять на удачу и энергетику Рыб. В эту пятницу астрологи не рекомендуют людям этого знака Зодиака искать виновных в собственных неудачах. Рыбам нужно перестать перекладывать ответственность на других. Вечер подходит для получения новых знаний и опыта.