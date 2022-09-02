Гороскоп на 2 вересня: Стрільцям не можна ділитися планами, а Водоліям — перевантажувати себе роботою

В цю п’ятницю не варто ділитися планами з навколишніми та сидіти у чотирьох стінах

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 вересня в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цієї п’ятниці Овнам буде нелегко розглянути можливості. У цьому випадку астрологи радять покликати на допомогу навколишніх людей. Почуття приналежності до кола однодумців подарує людям цього знака Зодіаку великий ресурс: підказку чи слушну пораду.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні любовна сфера у житті Тельців стане найважливішою. Астрологи радять присвятити цей день пошукам другої половинки. Якщо у людей цього знака Зодіаку вже є кохана людина, сьогодні ввечері обов’язково слід зробити їй маленький приємний сюрприз.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цієї п’ятниці астрологи рекомендують Близнюкам позбутися ментального бруду: страхів, комплексів. Крім того, людям цього знака Зодіаку можна сьогодні також простежити за своїм здоров’ям, особливо менше ризикувати. Близнюкам рекомендується не провокувати скандали з незнайомцями.

Рак (22 червня — 22 липня)

Нічні світила цієї п’ятниці принесуть Ракам можливість закріпитися на досягнутих позиціях і просунутися далі. Позитивна енергетика зірок і планет пошириться сьогодні практично на всі сфери життя, але особливі успіхи чекають на людей цього знака Зодіаку в кар’єрі, підприємництві, фінансових вкладеннях. Додамо, що у вересні Раки отримають хороший дохід.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ця п’ятниця сприятлива Левам для того, щоб уточнювати маршрути, ставити напрямок, прокладати шлях до успіху. Скоротити обсяг робіт, зазначають астрологи, допоможе досвід надійних людей та їхня практична допомога. Головне пам’ятати, що удача порадує тих Левів, які піклуються про розширення контактів. Зазначимо, що Левам у вересні можна сміливо розпочинати нові проєкти.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У Дів настав дуже сприятливий час для відряджень та поїздок особистого характеру. Астрологи відзначають, що великий успіх очікує людей цього знака Зодіаку, які багато часу проводитимуть за кермом. Також сьогодні астрологи радять Дівам робити дорогі покупки.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Енергія зірок сьогодні яскрава, але контрастна — протягом цієї п’ятниці Терезам часто доведеться робити вибір, залагоджувати конфлікти. Сьогодні рішення людей цього знаку Зодіаку можуть даватись важко. Астрологи підказують, що ця п’ятниця вдала для нових завдань, встановлення шляхів та стратегій.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні астрологи рекомендують братися за нові проєкти будь-якої складності. Нічні світила посилять харизму Скорпіонів, а це, у свою чергу, допоможе людям цього знака Зодіаку у залученні кохання та нових знайомств. Сімейним Скорпіонам краще провести вечір зі своєю родиною.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не варто сьогодні Стрільцям ділитися планами з навколишніми: астрологи попереджають, що це може негативно вплинути на продуктивність. Спілкування сьогодні людям цього знаку Зодіаку бажано ґрунтувати на оптимізмі. Астрологи не радять нікого провокувати на негативні емоції. До речі, з жінок-Стрільців виходять дуже хороші свекрухи.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам сьогодні потрібно вирішувати свої проблеми самостійно, а не чекати біля моря погоди. Цієї п’ятниці нічні світила можуть позбавити людей цього знаку Зодіаку мотивації та підтримки, тож доведеться підбадьорювати себе самим. Астрологи радять цього вечора провести час у компанії приємних людей.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям сьогодні варто побоюватися таких речей, як стрес, тривога та втома. Астрологи не рекомендують людям даного знака Зодіаку цієї п’ятниці перевантажувати себе роботою і справами, спілкуватися з токсичними людьми і постійно шкодувати про минуле. Пам’ятайте, що таким чином можна легко спровокувати початок "чорної смуги".

Риби (20 лютого — 20 березня)

Нічні світила сьогодні неоднозначно впливатимуть на успіх та енергетику Риб. Цієї п’ятниці астрологи не рекомендують людям цього знака Зодіаку шукати винних у власних невдачах. Рибам слід перестати перекладати відповідальність на інших. Вечір підходить для отримання нових знань та досвіду.