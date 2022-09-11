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Гороскоп на 11 сентября: Тельцов ждут перемены, а Близнецам не стоит торопиться

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Гороскоп на 11 сентября 2022 года
Гороскоп на 11 сентября 2022 года

Сегодня не лучший день для начала нового проекта или поиска нового партнера.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Изменения четко обозначены на карьерном фронте. Если вы думали о смене работы, вы, вероятно, сделаете последний шаг сегодня. Вы можете посвятить конец дня своим интеллектуальным занятиям или прочтению художественной литературы. Пейте много воды и включайте в свой рацион необходимые витамины.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день посвящен переменам. Вы можете вступить в контакт с кем-то, кто внесет существенные изменения в вашу жизнь, или познакомит вас с другими людьми, которые могут вызвать эти изменения. Однако не все изменения идут вам на пользу. Вам нужно будет проанализировать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не бойтесь принимать решение. Все, что вы решите, будет правильным для вашего будущего. Вы также можете проконсультироваться с кем-то из близких о карьере и деньгах, и сегодня вы получите хороший совет. Попытки поторопить события сегодня ничем не помогут. Скорее, не торопитесь, и ситуация разрешится сама собой.

Рак (22 июня — 22 июля)

День особенно подходит для начала чего-то нового. Если вы обдумывали смену работы или карьеры, переход к другому работодателю или даже начало новых отношений, то этот день идеально подходит для этого. Даже если шаг кажется рискованным, рискните, и он, скорее всего, окажется отличным. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Будьте осторожны со своими финансами. Вы должны хладнокровно взглянуть на небольшие расходы, которые в противном случае могли бы накопиться в довольно больших размерах. Вы также должны начать искать дополнительные способы увеличения вашего дохода. Отметим, что Львам в сентябре можно смело начинать новые проекты.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День может оказаться для вас беспокойным, так как ваше присутствие может потребоваться в разных направлениях. Однако постарайтесь уделять максимум времени своему личному развитию. Не одалживайте деньги сегодня, так как вы можете потерять их навсегда. Проблем со здоровьем быть не должно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Будьте особенно осторожны, чтобы избежать несчастных случаев и травм сегодня, потому что даже небольшие травмы могут стать серьезными. Возможно, вам потребуется консультация врача, но ни в коем случае нельзя оставлять без лечения ни один физический недуг.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Баланс — ваша главная тема сегодня, и вы пытаетесь достичь баланса между вашими доходами и расходами. Вы можете начать искать вторую работу, чтобы пополнить свой доход, и сегодня вы, вероятно, наткнетесь на очень хорошую возможность. Будьте добры ко всем, кто встретится вам сегодня.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это хороший день с точки зрения вашего здоровья. Однако тревога может вызвать стресс, который негативно скажется на вашем здоровье. Этого можно легко избежать, если вы сможете решить вопрос, который вызывает у вас беспокойство. Также сегодня вам понадобится большая доза терпения, особенно когда дело доходит до общения с подчиненным. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вас ждет много хороших возможностей. Но они требуют большой приверженности. Ваша способность к практическому применению и быстрое мышление привлечет внимание начальства, и могут открыть для вас новые и захватывающие карьерные перспективы. Вы не должны упустить эту возможность.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Рабочее давление на рабочем месте вызывает у вас стресс. Стресс портит ваше здоровье. Вам нужно найти способ преодолеть стресс, так как вы будете чувствовать давление в течение довольно долгого времени. Ошибки, допущенные в прошлом при инвестировании, заставят вас расплачиваться за них сейчас. Однако вы можете справиться с ними.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы можете столкнуться с определенными ограничениями со стороны семьи, возможно, из-за неприятностей со стороны близких родственников. Это не продлится долго, но серьезно повлияет на вас, поэтому просто игнорируйте его, пока оно не пройдет. Одинокие Рыбы могут встретить человека своей мечты.