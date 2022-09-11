Гороскоп на 11 сентября: Тельцов ждут перемены, а Близнецам не стоит торопиться

Сегодня не лучший день для начала нового проекта или поиска нового партнера.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Изменения четко обозначены на карьерном фронте. Если вы думали о смене работы, вы, вероятно, сделаете последний шаг сегодня. Вы можете посвятить конец дня своим интеллектуальным занятиям или прочтению художественной литературы. Пейте много воды и включайте в свой рацион необходимые витамины.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день посвящен переменам. Вы можете вступить в контакт с кем-то, кто внесет существенные изменения в вашу жизнь, или познакомит вас с другими людьми, которые могут вызвать эти изменения. Однако не все изменения идут вам на пользу. Вам нужно будет проанализировать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не бойтесь принимать решение. Все, что вы решите, будет правильным для вашего будущего. Вы также можете проконсультироваться с кем-то из близких о карьере и деньгах, и сегодня вы получите хороший совет. Попытки поторопить события сегодня ничем не помогут. Скорее, не торопитесь, и ситуация разрешится сама собой.

Рак (22 июня — 22 июля)

День особенно подходит для начала чего-то нового. Если вы обдумывали смену работы или карьеры, переход к другому работодателю или даже начало новых отношений, то этот день идеально подходит для этого. Даже если шаг кажется рискованным, рискните, и он, скорее всего, окажется отличным. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Будьте осторожны со своими финансами. Вы должны хладнокровно взглянуть на небольшие расходы, которые в противном случае могли бы накопиться в довольно больших размерах. Вы также должны начать искать дополнительные способы увеличения вашего дохода. Отметим, что Львам в сентябре можно смело начинать новые проекты.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День может оказаться для вас беспокойным, так как ваше присутствие может потребоваться в разных направлениях. Однако постарайтесь уделять максимум времени своему личному развитию. Не одалживайте деньги сегодня, так как вы можете потерять их навсегда. Проблем со здоровьем быть не должно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Будьте особенно осторожны, чтобы избежать несчастных случаев и травм сегодня, потому что даже небольшие травмы могут стать серьезными. Возможно, вам потребуется консультация врача, но ни в коем случае нельзя оставлять без лечения ни один физический недуг.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Баланс — ваша главная тема сегодня, и вы пытаетесь достичь баланса между вашими доходами и расходами. Вы можете начать искать вторую работу, чтобы пополнить свой доход, и сегодня вы, вероятно, наткнетесь на очень хорошую возможность. Будьте добры ко всем, кто встретится вам сегодня.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это хороший день с точки зрения вашего здоровья. Однако тревога может вызвать стресс, который негативно скажется на вашем здоровье. Этого можно легко избежать, если вы сможете решить вопрос, который вызывает у вас беспокойство. Также сегодня вам понадобится большая доза терпения, особенно когда дело доходит до общения с подчиненным. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вас ждет много хороших возможностей. Но они требуют большой приверженности. Ваша способность к практическому применению и быстрое мышление привлечет внимание начальства, и могут открыть для вас новые и захватывающие карьерные перспективы. Вы не должны упустить эту возможность.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Рабочее давление на рабочем месте вызывает у вас стресс. Стресс портит ваше здоровье. Вам нужно найти способ преодолеть стресс, так как вы будете чувствовать давление в течение довольно долгого времени. Ошибки, допущенные в прошлом при инвестировании, заставят вас расплачиваться за них сейчас. Однако вы можете справиться с ними.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы можете столкнуться с определенными ограничениями со стороны семьи, возможно, из-за неприятностей со стороны близких родственников. Это не продлится долго, но серьезно повлияет на вас, поэтому просто игнорируйте его, пока оно не пройдет. Одинокие Рыбы могут встретить человека своей мечты.