Гороскоп на 15 сентября: Близнецам нужно иметь план "Б", а Козерогам - поделиться с кем-то тревогами

Отличный день для шопинга и смены обстановки

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодняшнее утро подтолкнет Овнов к необычным, импульсивным решениям. Астрологи отмечают, что людям этого знака Зодиака придется сменить выбранный маршрут или правила игры. Во второй половине дня Овнам следует опасаться случайных людей и их лести.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи советуют Тельцам в этот четверг заняться завершением дел, а вот нового чего-то начинать не следует. Благоприятное время для творческой работы, для представителей креативных профессий. Вечером можно заняться шопингом — пора обновить свой осенний гардероб.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ночные светила в этот четверг не в духе, поэтому в жизни Близнецов сегодня могут срываться планы. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака разработать план "Б", чтобы избежать больших потерь. А вот в плане любви все прекрасно. Вечер стоит посвятить своей второй половинке.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ночные светила сегодня сделают Раков более харизматичными. Астрологи отмечают, что это позитивно скажется на всех сферах жизни, особенно на любви. Одиноким людям этого знака Зодиака стоит избегать таких качеств, как гордость, жадность и недоверчивость. Повысят шансы на успех чувство юмора и оптимизм.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня Львам необходимо задуматься о том, чего им действительно хочется получить от жизни. Возможно некоторые люди этого знака Зодиака давно хотели уйти с нелюбимой работы или открыть собственный бизнес. Астрологи советуют Львам обратиться к своим сильным сторонам, чтобы поверить в свои силы. А вы знали, что Львы флиртуют лучше всех?

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот четверг Дев, как отмечают астрологи, могут ожидать большие изменения во всех сферах жизни. Что именно произойдет, предсказать сложно, однако перемены будут кардинальными. Людям этого знака Зодиака нужно только довериться интуиции и постараться быть позитивно настроенными.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам астрологи рекомендуют быть осторожнее в словах и поступках в этот день. Им пора понять, что нужно что-то менять в любви, в делах. Сегодня благоприятное время для важных покупок, смены обстановки, занятий увлечениями. В делах и на работе людям этого знака Зодиака важно смотреть в оба.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ночные светила советуют Скорпионам следить за своим настроением. Сегодня возможны резкие его перепады. В этот четверг астрологи рекомендуют заняться решением вопросов, которые требуют усердия и кропотливой работы. Следует обратить внимание на повседневные дела.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Хороший день у Стрельцов для смены обстановки. Сегодня людям этого знака Зодиака полезно отдохнуть, пообщаться с новыми людьми. Астрологи предупреждают, что вечером со стороны близких людей и второй половинки возможны обиды. Стрельцам лучше реагировать на них спокойно. Кстати, женщин-Стрельцов незаслуженно называют старыми девами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи не рекомендуют сегодня Козерогам держать в себе то, что волнует. Эксперты советуют поделиться своими тревогами с теми, кто разделяет убеждения людей этого знака Зодиака. Только в этом случае Козерогам удастся найти выход из сложной ситуации.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи отмечают, что сегодня не самое лучшее время для тех Водолеев, кто считает, что всегда прав. Эксперты советуют научиться признавать ошибки. Не желательно в этот четверг спорить с окружающими. А вот в любви ночные светила могут склонить Водолеев к изменам. Кстати, Водолеи считаются самыми ответственными.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ключевые качества для тех Рыб, которые стремятся к успеху — это, как отмечают астрологи, ясное мировосприятие и рассудительность. Из-за позитивного настроя звезд и планет во многих сферах жизни людей этого знака Зодиака откроются новые двери, поступят интересные предложения.