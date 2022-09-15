Гороскоп на 15 вересня: Близнюкам треба мати план "Б", а Козорогам — поділитися з кимось тривогами

Відмінний день для шопінгу та зміни обстановки

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогоднішній ранок підштовхне Овнів до незвичайних, імпульсивних рішень. Астрологи зазначають, що людям цього знака Зодіаку доведеться змінити обраний маршрут чи правила гри. У другій половині дня Овнам слід побоюватися випадкових людей та їх лестощів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи радять Тельцям цього четверга зайнятися завершенням справ, а ось нового чогось починати не слід. Сприятливий час для творчої роботи, представників креативних професій. Увечері можна зайнятися шопінгом — настав час оновити свій осінній гардероб.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Нічні світила цього четверга не в дусі, тому в житті Близнюків сьогодні можуть зриватися плани. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку розробити план "Б", щоб уникнути значних втрат. А ось у плані кохання все чудово. Вечір варто присвятити своїй другій половинці.

Рак (22 червня — 22 липня)

Нічні світила сьогодні зроблять Раків харизматичнішими. Астрологи відзначають, що це позитивно позначиться на всіх сферах життя, особливо любові. Самотнім людям цього знаку Зодіаку варто уникати таких якостей, як гордість, жадібність та недовірливість. Підвищать шанси на успіх почуття гумору та оптимізм.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Левам необхідно замислитися над тим, чого їм справді хочеться отримати від життя. Можливо, деякі люди цього знаку Зодіаку давно хотіли піти з роботи або відкрити власний бізнес. Астрологи радять Левам звернутися до своїх сильних сторін, щоб повірити у свої сили. А ви знали, що Леви фліртують краще за всіх?

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цього четверга Дів, як зазначають астрологи, можуть очікувати великі зміни у всіх сферах життя. Що саме станеться, передбачити складно, проте зміни будуть кардинальними. Людям цього знака Зодіаку потрібно лише довіритись інтуїції та постаратися бути позитивно налаштованими.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам астрологи рекомендують бути обережнішими в словах і вчинках цього дня. Їм час зрозуміти, що треба щось змінювати в коханні, у справах. Сьогодні сприятливий час для важливих покупок, зміни обстановки, занять захопленнями. У справах і на роботі людям цього знака Зодіаку важливо дивитися обома.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Нічні світила радять Скорпіонам стежити за своїм настроєм. Сьогодні можливі різкі його перепади. Цього четверга астрологи рекомендують зайнятися вирішенням питань, які вимагають старанності та кропіткої роботи. Слід звернути увагу до повсякденні справи.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Хороший день у Стрільців для зміни обстановки. Сьогодні людям цього знаку Зодіаку корисно відпочити, поспілкуватись із новими людьми. Астрологи попереджають, що ввечері з боку близьких людей та другої половинки можливі образи. Стрільцям краще реагувати на них спокійно. До речі, жінок-Стрільців незаслужено називають старими дівами.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи не рекомендують сьогодні Козорогам тримати в собі те, що турбує. Експерти радять поділитися своїми тривогами із тими, хто поділяє переконання людей цього знака Зодіаку. Тільки в цьому випадку Козорогам вдасться знайти вихід зі складної ситуації.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи відзначають, що сьогодні не найкращий час для тих Водоліїв, які вважають, що завжди мають рацію. Експерти радять навчитися визнавати помилки. Не бажано цього четверга сперечатися з навколишніми. А ось у коханні нічні світила можуть схилити Водоліїв до зрад. До речі, Водолії вважаються найвідповідальнішими.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ключові якості для тих Риб, які прагнуть успіху — це, як зазначають астрологи, ясне світосприйняття і розважливість. Через позитивний настрій зірок та планет у багатьох сферах життя людей цього знака Зодіаку відчиняться нові двері, надійдуть цікаві пропозиції.