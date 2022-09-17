Гороскоп на 17 сентября: Львам стоит следить за питанием, а Весам можно отдохнуть

Сегодня хорошее время, чтобы пообщаться с коллегами и подчиненными.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День будет спокойным в том, что касается работы и карьеры. Вас ждет спокойный рабочий день, который станет приятным отдыхом после напряженного графика, с которым вы сталкивались ранее. Используйте это время, чтобы по-настоящему ценить и наслаждаться тем, что вы делаете.

Телец (21 апреля — 21 мая)

События сложились таким образом, что ваша уверенность сильно пошатнулась. Сегодня будет трудно завершить любую задачу счастливо и удовлетворенно. Вы также можете вступить в контакт с кем-то, чьи негативные комментарии могут вызвать чувство уныния. Помните, что это временный этап, и вскоре к вам вернется уверенность.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день может стать для вас особенно значимым. К вам придет новое озарение, или на вашу точку зрения может повлиять другой человек, который может быть совершенно незнакомым человеком. То, что вы узнаете и поймете о себе, может сыграть ключевую роль в формировании вашей будущей жизни.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы полны энергии и у вас блестящие перспективы. Вещи, казавшиеся безрадостными в последние дни, теперь не кажутся такими уж безнадежными. Сила и жизненная сила в вашем отношении помогут вам справиться с ситуацией. Одинокие люди могут встретить потенциальных долгосрочных партнеров на общественном мероприятии. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Обратите особое внимание на то, что вы едите сегодня. Однако сейчас ваше тело находится в уязвимом состоянии. Выделите немного времени из своего плотного графика для своего партнера. Ваши финансы могут достичь вершины, однако вам, возможно, придется немного рисковать, чтобы получить прибыль. Отметим, что Львам в сентябре можно смело начинать новые проекты.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня у вас появится шанс преуспеть, но для этого предстоит изрядно потрудиться. В этот период не пренебрегайте помощью со стороны, без помощников, их дельных советов и подсказок сегодня вряд ли сумеете справиться. Сегодня пригодится умение налаживать контакты с нужными людьми.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Настало время сделать перерыв в своем напряженном графике и спокойно взглянуть на свое окружение и свое состояние. Пришло время расслабиться и насладиться плодами вашего планирования и ваших усилий. Лечите любое заболевание, даже если это всего лишь вросший ноготь на ноге, с осторожностью, чтобы не возникло осложнений.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день особенно благоприятен для вас. Вы можете начать что-то новое, закончить проект, который отнимал у вас много времени, или взяться за дело, которое вы откладывали. Слушайте свой внутренний голос и работайте над интуицией. Вечер можно посвятить общению с друзьями.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня, если вы будете действовать настойчиво, то сможете добиться впечатляющих результатов в делах. В этот день мало что дается легко. Если вы проявите упорство и подойдете к работе ответственно, то можно надеяться на успех. Не позволяйте себе поддаться любому паническому сценарию. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас будет приспосабливающееся настроение. Ваша готовность идти навстречу людям и прийти к компромиссу путем разумного обсуждения, вызовет симпатию у всех и каждого. Вы сможете быстро разрешить любую ситуацию. Сегодня отличный день, чтобы начать диету и заниматься спортом, чтобы похудеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Чувство неудовлетворенности, преследовавшее вас уже довольно давно, наконец-то начнет угасать. Вы будете инстинктивно знать, что нашли свою нишу в жизни и можете следовать своему призванию для достижения своей мечты. Вы сможете понять, какие изменения необходимо осуществить, чтобы улучшить свое здоровье и свою работу.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Остерегайтесь сегодня того, что вы говорите. Кто-то, кого вы считаете близким, может проболтаться о вас. Воздержитесь от обсуждения третьего лица. Настало время перемен в карьере. Если вы сомневались в смене работы, то это время, когда вы можете принять решение, которое сработает для вас наилучшим образом. Не бойтесь рисковать.