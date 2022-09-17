Гороскоп на 17 вересня: Левам варто стежити за харчуванням, а Терези можуть відпочити

Сьогодні гарний час, щоб поспілкуватися з колегами та підлеглими.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День буде спокійним у тому, що стосується роботи та кар’єри. На вас чекає спокійний робочий день, який стане приємним відпочинком після напруженого графіка, з яким ви стикалися раніше. Використовуйте цей час, щоб по-справжньому цінувати та насолоджуватися тим, що ви робите.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Події склалися таким чином, що ваша впевненість сильно похитнулася. Сьогодні буде важко завершити будь-яке завдання щасливо та задоволено. Ви також можете вступити в контакт з кимось, чиї негативні коментарі можуть викликати почуття зневіри. Пам’ятайте, що це тимчасовий етап, і незабаром повернеться до вас впевненість.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день може стати для вас особливо значущим. До вас прийде нове осяяння, або на ваш погляд може вплинути інша людина, яка може бути зовсім незнайомою людиною. Те, що ви дізнаєтесь і зрозумієте про себе, може відіграти ключову роль у формуванні вашого майбутнього життя.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви сповнені енергії та у вас блискучі перспективи. Речі, які здавались безрадісними в останні дні, тепер не здаються такими безнадійними. Сила та життєва сила у вашому відношенні допоможуть вам впоратися із ситуацією. Самотні люди можуть зустріти потенційних довгострокових партнерів на громадському заході. Додамо, що у вересні Раки отримають добрий дохід.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зверніть особливу увагу на те, що ви їсте сьогодні. Однак зараз ваше тіло перебуває у вразливому стані. Виділіть трохи часу зі свого щільного графіка свого партнера. Ваші фінанси можуть досягти вершини, однак вам, можливо, доведеться трохи ризикувати, щоб отримати прибуток. Зазначимо, що Левам у вересні можна сміливо розпочинати нові проєкти.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні у вас з’явиться шанс досягти успіху, але для цього доведеться неабияк попрацювати. У цей період не нехтуйте допомогою з боку, без помічників, їхніх слушних порад і підказок сьогодні навряд чи зумієте впоратися. Сьогодні знадобиться вміння налагоджувати контакти з потрібними людьми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Настав час зробити перерву у своєму напруженому графіку та спокійно поглянути на своє оточення та свій стан. Настав час розслабитися та насолодитися плодами вашого планування та ваших зусиль. Лікуйте будь-яке захворювання, навіть якщо це лише врослий ніготь на нозі, з обережністю, щоб не виникло ускладнень.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей день є особливо сприятливим для вас. Ви можете почати щось нове, закінчити проєкт, який забирав у вас багато часу, або взятися за справу, яку ви відкладали. Слухайте свій внутрішній голос та працюйте над інтуїцією. Вечір можна присвятити спілкуванню із друзями.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні, якщо ви будете діяти наполегливо, то зможете досягти разючих результатів у справах. Цього дня мало що дається легко. Якщо ви виявите завзятість і підійдете до роботи відповідально, можна сподіватися успіх. Не дозволяйте собі піддатись будь-якому панічному сценарію. До речі, з жінок-Стрільців виходять дуже добрі свекрухи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні у вас буде настрій, що пристосовується. Ваша готовність йти назустріч людям і дійти компромісу шляхом розумного обговорення, викличе симпатію у всіх та кожного. Ви зможете швидко вирішити будь-яку ситуацію. Сьогодні чудовий день, щоб почати дієту та займатися спортом, щоб схуднути.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Почуття незадоволеності, яке переслідувало вас вже досить давно, почне згасати. Ви будете інстинктивно знати, що знайшли свою нішу в житті і можете слідувати своєму покликанню для досягнення своєї мрії. Ви зможете зрозуміти, які зміни необхідно здійснити, щоб покращити своє здоров’я та свою роботу.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Стережіться сьогодні того, що ви кажете. Хтось, кого ви вважаєте близьким, може проговоритись про вас. Утримайтеся від обговорення третьої особи. Настав час змін у кар’єрі. Якщо ви сумнівалися у зміні роботи, то це час, коли ви можете прийняти рішення, яке спрацює для вас якнайкраще. Не бійтеся ризикувати.