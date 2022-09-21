Гороскоп на 21 сентября: Ракам стоит прислушаться к интуиции, а Стрельцов ждет любовный роман

День подходит для начала переговоров с начальством о дополнительных обязанностях или повышении по службе.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Ожидайте сегодня хороших новостей, которые обязательно вызовут улыбку на ваших губах и слезы на глазах. Прогнозируется, что сегодня вы будете окружены друзьями и семьей. Веселое время не за горами. Однако не забывайте заботиться о своем здоровье. Старайтесь придерживаться здоровой диеты, состоящей из свежих продуктов. Кстати, Овны считаются лучшими руководителями среди других знаков Зодиака.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В последние несколько дней тревога и сомнения по поводу ваших нынешних или будущих отношений занимали ваш разум. Сегодня все сомнения будут сняты, и вы сможете увидеть своего партнера, а также отношения в ясном свете. Вы сможете принять четкое и обоснованное решение о своей личной жизни.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня вас ждет несколько сюрпризов, но не волнуйтесь. Они все приятные! Некоторые из вещей, которых вы ждали долгое время, скорее всего, осуществятся сегодня. Успокойтесь и не торопитесь ни с чем, не подумав дважды. Не полагайтесь на других в выполнении вашей работы. Не бойтесь отстаивать то, что вы считаете оправданным.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня воздержитесь от активных действий и придерживайтесь определенного плана действий. Прислушивайтесь к своей интуиции при принятии важных решений. Этот день идеально подходит для того, чтобы прояснить все недоразумения и оживить ваши отношения со второй половинкой. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Подумайте дважды, прежде чем принимать какие-либо решения, и вы должны отложить все свои другие планы до тех пор, пока не закончите с принятием решения. Если сегодня разовьется какая-либо незначительная аллергия или другие проблемы со здоровьем, немедленно лечите их, потому что позже это может стать намного сложнее.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День будет улучшаться по мере его продвижения. Разочарованиям, которые вы пережили за последние несколько дней, придет конец, и вы сможете вдохнуть свежий воздух оптимизма. Ваше начальство может даже наградить вас за вашу постоянную способность хорошо справляться с проблемами.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня не доверяйте поступившей вам информации. События могут развиваться стремительно, и не всегда получится добиться поставленных целей. Проявите осмотрительность, при принятии важных решений руководствуйтесь здравым смыслом. Чтобы снизить уровень стресса, займитесь любым видом спорта, который вам нравится.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Отвлекающие факторы на рабочем месте теперь снижают вашу продуктивность. Тем не менее вам нужно вернуть концентрацию. Избегайте любых действий, которые могут вызвать раздражение или оскорбить ваших коллег. Вы, вероятно, отвлекаетесь на простое увлечение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День будет отмечен перепадами настроения, но сегодня вам улыбнется удача. Сегодня вам может поступить известие, которое повлечет за собой хорошие перемены в делах и личной жизни. Новый любовный роман вскружит голову и заставит забыть о делах. Также вы сегодня будете наслаждаться хорошим здоровьем в целом. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды предсказывают, что сегодня у вас могут быть неожиданные огромные расходы. Если вы не будете осторожны, вы можете вскоре расстаться со своими деньгами. Не позволяйте социальным проблемам влиять на ваше психическое здоровье. Избегайте споров и конфронтации сегодня.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День, скорее всего, приобретет для вас духовный оттенок. Вы можете заняться какой-либо религиозной деятельностью или посетить святыню. Прочтите какую-нибудь вдохновляющую работу или биографию великого лидера, возможно, вы найдете в этих работах что-то очень важное для своей жизни.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Это прекрасное время для разговоров с влиятельными людьми. Установите как можно больше связей, если вы хотите улучшить свое текущее положение. День идеально подходит для того, чтобы вывести ваши отношения на новый уровень, а одинокие люди имеют высокие шансы встретить кого-то нового, кто, вероятно, сыграет важную роль в будущем.