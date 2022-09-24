Гороскоп на 24 сентября: Стрельцам нужно быть осторожнее с деньгами, а Близнецам стоит провести время с семьей

Сегодня жизненно важно сделать шаг назад и оценить, что вам действительно необходимо и чего вы можете достичь собственными силами.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 сентября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы легко получите много возможностей завершить незавершенную работу вовремя. Другие проблемы, которые могут возникнуть, будут решены быстро, поэтому не беспокойтесь о них. Постарайтесь максимально использовать день, потому что все, что вы сделаете сегодня, будет успешным и плодотворным.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня удачный день для вас. Вы можете быть на высоте в любой встрече или переговорах. Вы с легкостью пройдете через любую окольную ситуацию. Ваши усилия будут оценены. Вы можете страдать расстройствами желудка. Поэтому старайтесь потреблять менее жирную пищу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день особенно благоприятен для проведения времени с семьей. Пообщайтесь с родителями или братом или сестрой или проведите время в тишине со своим супругом. Примите участие в веселой деятельности со своими детьми. Вы можете быть удивлены тем, что вы можете узнать из этих семейных посиделок.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вчера положение планет могло привести к беспорядкам на фронте отношений, но сегодня все, вероятно, уляжется. Вы будете в более спокойном настроении и сможете добиться примирения, даже если отношения, вероятно, будут натянутыми после вчерашней ссоры. Пришло время возобновить вашу любовь и приверженность друг другу. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня у вас очень ясная голова, и, вероятно, вы будете строить сложные планы, которые сможете в совершенстве реализовать. Завершите свои незавершенные дела сегодня и устраните невыполненные работы. Остерегайтесь скрытого врага на месте вашей работы сегодня. Отметим, что Львам в сентябре можно смело начинать новые проекты.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Романтические отношения сегодня отходят на второй план, поскольку вы все больше вовлекаетесь в другие семейные отношения. Ваши родители и/или дети потребуют от вас много времени и внимания. Также сегодня может появиться новое направление заработка.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вероятны перепады настроения, и даже вы не сможете объяснить, почему вы так обеспокоены и как изменить ситуацию. Ваше неустойчивое поведение и реакция приведут других в замешательство. Тем не менее не забывайте оставаться честным во всех ситуациях, поскольку только это может помочь вам достичь ваших целей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Пришло время осознать, что ваше здоровье является одним из ваших активов и нуждается в развитии. Сегодня хороший день, чтобы начать соблюдать режим здоровья, заняться спортом или записаться на физкультуру. Старайтесь быть любящим и добрым в своих разговорах.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не забудьте проверить все свои счета и другие обязательства, чтобы убедиться, что вы заплатили все свои взносы. Если вы что-то упустили из виду, это может вернуться в виде сильно завышенной суммы в ближайшем будущем. Возможно, вам придется погасить какой-то старый долг, о котором вы забыли. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Есть шанс, что кто-то рядом с вами может украсть ваши идеи, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Так что будьте осторожны, и не делитесь новыми идеями с кем-либо. В это время вы должны внимательно следить только за своими интересами. Не делитесь знаниями со своими коллегами, даже если вы давно их знаете.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День идеально подходит для демонстрации своих талантов. Вы можете вести себя более агрессивно или напористо, чем обычно, и это удивит окружающих вас людей. Они будут выведены из равновесия и, возможно, им придется пересмотреть свое мнение о вас. Этот элемент неожиданности может дать вам столь необходимое преимущество. Обязательно используйте это в полной мере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вам нужно сохранять устойчивое настроение и обдумывать вещи разумно и логически, прежде чем "прыгать обеими ногами". Вы получите множество возможностей узнать больше и поделиться этими знаниями с другими. Однако могут возникнуть некоторые непредвиденные обстоятельства, которые могут привести к большим финансовым потерям.ﾠﾠ