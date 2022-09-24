Гороскоп на 24 вересня: Стрільцям потрібно бути обережнішими з грошима, а Близнюкам варто провести час із сім’єю

Сьогодні життєво важливо зробити крок назад та оцінити, що вам дійсно необхідно і чого ви можете досягти власними силами.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ви легко матимете багато можливостей завершити незавершену роботу вчасно. Інші проблеми, які можуть виникнути, будуть вирішені швидко, тому не турбуйтеся про них. Постарайтеся максимально використати день, тому що все, що ви зробите сьогодні, буде успішним та плідним.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні вдалий день для вас. Ви можете бути на висоті у будь-якій зустрічі чи переговорах. Ви з легкістю пройдете через будь-яку обхідну ситуацію. Ваші зусилля будуть оцінені. Ви можете страждати на розлади шлунка. Тому намагайтеся вживати менш жирну їжу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день є особливо сприятливим для проведення часу з сім’єю. Поговоріть з батьками чи братом чи сестрою або проведіть час у тиші зі своїм чоловіком. Візьміть участь у веселій діяльності зі своїми дітьми. Ви можете бути здивовані тим, що ви можете дізнатися з цих сімейних посиденьок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Учора становище планет могло призвести до заворушень на фронті стосунків, але сьогодні все, мабуть, уляжеться. Ви будете в більш спокійному настрої і зможете досягти примирення, навіть якщо відносини, ймовірно, будуть натягнуті після вчорашньої сварки. Настав час відновити вашу любов і відданість один одному. Додамо, що у вересні Раки отримають добрий дохід.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні у вас дуже ясна голова, і, ймовірно, ви будуватимете складні плани, які зможете досконало реалізувати. Завершіть свої незавершені справи сьогодні та усуньте невиконані роботи. Стережіться прихованого ворога на місці вашої роботи сьогодні. Зазначимо, що Левам у вересні можна сміливо розпочинати нові проєкти.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Романтичні стосунки сьогодні відходять на другий план, оскільки ви все більше залучаєтесь до інших сімейних стосунків. Ваші батьки та/або діти вимагають від вас багато часу та уваги. Також сьогодні може з’явитися новий напрямок заробітку.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні ймовірні перепади настрою, і навіть ви не зможете пояснити, чому ви так стурбовані і як змінити ситуацію. Ваша нестійка поведінка і реакція збентежать інших. Тим не менш, не забувайте залишатися чесним у всіх ситуаціях, оскільки тільки це може допомогти вам досягти ваших цілей.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Настав час усвідомити, що ваше здоров’я є одним із ваших активів і потребує розвитку. Сьогодні хороший день, щоб почати дотримуватись режиму здоров’я, зайнятися спортом або записатися на фізкультуру. Намагайтеся бути люблячим та добрим у своїх розмовах.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не забудьте перевірити всі свої рахунки та інші зобов’язання, щоб переконатися, що ви сплатили всі свої внески. Якщо ви щось пропустили, це може повернутися у вигляді сильно завищеної суми в найближчому майбутньому. Можливо, вам доведеться погасити якийсь старий обов’язок, про який ви забули. До речі, з жінок-Стрільців виходять дуже добрі свекрухи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Є шанс, що хтось поруч з вами може вкрасти ваші ідеї, щоб просунутися кар’єрними сходами. Так що будьте обережні, і не діліться новими ідеями з будь-ким. У цей час ви повинні уважно стежити лише за своїми інтересами. Не ділитесь знаннями зі своїми колегами, навіть якщо ви їх давно знаєте.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День ідеально підходить для показу своїх талантів. Ви можете поводитися більш агресивно або наполегливо, ніж зазвичай, і це здивує оточуючих вас людей. Вони будуть виведені з рівноваги і, можливо, їм доведеться переглянути свою думку про вас. Цей елемент несподіванки може дати вам необхідну перевагу. Обов’язково використовуйте це повною мірою.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вам потрібно зберігати стійкий настрій та обмірковувати речі розумно та логічно, перш ніж "стрибати обома ногами". Ви отримаєте безліч можливостей дізнатися більше та поділитися цими знаннями з іншими. Однак можуть виникнути деякі непередбачувані обставини, які можуть призвести до великих фінансових втрат.