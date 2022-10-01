Гороскоп на 1 октября: Козерогам стоит быть осторожнее, а Весам лучше избегать споров и конфликтов

Сегодня хорошее время, чтобы оценить новые предприятия и инвестиции, которые появились на вашем пути.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы полны положительных эмоций. Но не пытайтесь распространять их среди других. Люди не будут рады вашим советам! Молчание, несмотря на то, что вы полны творческой энергии, может вызвать у вас депрессию. Но не беспокойтесь, ваше признание никуда не денется, оно просто откладывается.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы активны, и сегодня ваша активная натура держит вас на вершине всего. Вы являетесь центром всех действий. Сохраняйте темп и продолжайте двигаться вперед. Вам еще многого предстоит достичь. Держите свое рабочее место в чистоте и время от времени проверяйте свои документы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День указывает на большой успех, особенно для тех, кто каким-либо образом связан с образованием или писательством. День также подходит для инвестирования в долгосрочные планы. Ваша щедрость будет оценена по достоинству, особенно теми людьми, которые не смогли распознать ее раньше.

Рак (22 июня — 22 июля)

Проблемы с деньгами преследовали вас, но теперь вы сможете взять под контроль свои финансы. Путь, который вы выберете, вероятно, будет трудным, но вы примете правильное решение и довольно скоро сможете найти выход из финансовых затруднений. Будьте осторожны с тем, что вы едите, потому что сегодня могут проявиться проблемы с желудком. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня благоприятный день для вас. Ваша приятная личность привлекает других. К чему бы вы ни приложили свои руки сегодня, скорее всего, все будет успешным. Сегодня откроются новые и захватывающие возможности, и вам нужно сделать позитивный шаг навстречу неизвестному. Это может помочь оживить вашу карьеру, а также поможет снять стресс, связанный с работой. Отметим, что Львам в сентябре можно смело начинать новые проекты.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня вы полны позитивной энергии. Однако, хотя у вас могут быть добрые намерения, ваш непрошеный совет не везде будет желанным. Поэтому лучше сдерживать свои порывы в отношении других людей, потому что ваши благие намерения могут быть неверно истолкованы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Будьте мягки и скромны по отношению к другим, поскольку сегодня вы можете ввязаться в спор. Избегайте таких ситуаций. Исключите из своего меню все вредные продукты. Вместо этого ешьте сегодня много пищи, богатой клетчаткой. Проверьте свой почтовый ящик. Возможно, вас ждет важная почта.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день посвящен переменам. Вы можете вступить в контакт с кем-то, кто внесет существенные изменения в вашу жизнь, или познакомит вас с другими людьми, которые могут вызвать эти изменения. Однако не все изменения идут вам на пользу. Вам нужно будет проанализировать.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Самое время навести порядок и прояснить старые недоразумения. Вы также можете сблизиться с кем-то, с кем вы раньше были отчуждены. Существует реальная вероятность того, что вы встретите давнее увлечение и страсть между вами возродится. Вы можете получить хорошие новости о лучших перспективах трудоустройства. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Остерегайтесь сегодня "тайного врага" на вашем рабочем месте. Этот человек в последние дни вел себя дружелюбно, но между вами есть какая-то предыстория, и сегодня он или она может попытаться отомстить. Лучше всего выполнять все свои задачи вовремя и в соответствии с графиком, потому что в противном случае у вас могут возникнуть проблемы с начальством.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вы можете сменить работу или получить повышение и переехать в другой регион. Вы также, вероятно, вступите в контакт с кем-то, кто окажется очень влиятельным в вашей будущей карьере. Сегодня вы можете получить незначительные падения или травмы. Итого, вам нужно быть особенно осторожным.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День будет расслабленным и свободным от напряжения. Сегодня есть шансы получить значительную денежную прибыль, но следите за суммой, которую вы тратите на покупки. Настало время рискнуть и заняться тем, чем вы действительно хотите заниматься в жизни, вместо того, чтобы придерживаться безопасного и узкого пути.