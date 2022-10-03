Гороскоп на 3 октября: Ракам нужно уделить внимание любимым, а Рыбам нельзя ввязываться в авантюры

Сегодня нужно проявить осмотрительность с деньгами и лишний раз не рисковать

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот понедельник звезды помогут Овнам проявить свою индивидуальность и произвести отличное впечатление на окружающих. Астрологи отмечают, что сегодня важный день, в который могут происходить знаковые вещи. Людям этого знака Зодиака рекомендуется слушать свою интуицию.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи советуют Тельцам заняться обучением, чтением книг. Сегодня идеальный день для запоминания больших объемов информации. Удачными для людей этого знака Зодиака будут поездки и командировки. Очень результативными окажутся деловые переговоры, собеседования.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот понедельник обещает Близнецам быть не очень удачным, поэтому астрологи советуют людям этого знака Зодиака не прибавлять себе лишних проблем. Сегодня не стоит нервничать и поддаваться провокациям со стороны. В такие дни нужно оставаться спокойными. Добавим, что Близнецам в октябре-2022 невероятно повезет.

Рак (22 июня — 22 июля)

В первый день недели может открыться любовный треугольник. Астрологи советуют Ракам уделять больше внимания и понимания второй половинке, чтобы у любимого человека не возникло желания найти другого партнера. Во второй половине дня стоит быть сдержаннее и тактичнее в общении с окружающими.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня ночные светила могут испытывать Львов на прочность. Дисгармония звезд и планет негативно отразится на энергетике людей этого знака Зодиака. Астрологи предупреждают, что приятных сюрпризов в этот понедельник ждать не стоит. Сегодня лучше не рисковать. Кстати, Львы — самые лучшие мужья по знаку Зодиака.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня Дев ждут неприятности в сфере сделок, продаж, однако откроются возможности для удачных вложений и личных покупок. У людей этого знака Зодиака в этот понедельник много шансов найти именно "свою" вещь. Приобретение не разочарует или не окажется с браком.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила в этот понедельник усилят интуицию Весов, что ускорит принятие важных решений. Для финансовой и рабочей активности сегодня не время, отмечают астрологи, но энергетика звезд и планет идеально подходит для романтики, укрепления семейных уз. Вечером лучше не переутомляться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот понедельник ночные светила заняли боевую позицию, призывая Скорпионов всерьез задуматься о своем мировоззрении. Астрологи советуют сегодня переосмыслить собственные ценности. Людям этого знака Зодиака не стоит спешить с выводами.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сомнения сегодня будут рушить планы Стрельцов. Однако все же не позволяйте себе в этот день стать скептиком. Астрологи отмечают, что жизнелюбие и доброта помогут произвести наилучшее впечатление на других людей. Сегодня людям этого знака Зодиака рекомендуется проявить осмотрительность с деньгами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Влияние звезд и планет будет благоприятным. В этот понедельник ночные светила в полной гармонии, поэтому и в любви, и в делах Козерогов ждут позитивные перемены. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака обращать внимание на приятные мелочи, а также не ждать у моря погоды.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня астрологи не советуют Водолеям принимать важные решения, основываясь на одной лишь интуиции. В этот понедельник стоит тщательнее взвешивать все "за" и "против", интересуйтесь мнением только близких людей. Вечер благоприятен для духовных практик.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбам не стоит ввязываться в авантюры. В этот понедельник лучше просто продолжить заниматься своими делами, воздержаться от шопинга и дальних поездок. Вторую половину дня астрологи рекомендуют провести с семьей, близкими друзьями. А вы знали, что Рыбы — самоотверженный знак Зодиака?