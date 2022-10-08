Гороскоп на 8 октября: Овнам стоит немного отдохнуть, а Козерогам - быть тактичнее

Сегодня вам нужно особенно использовать свои навыки общения и ведения переговоров на рабочем месте.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Поскольку ваш разум совсем не готов к концентрации, лучше всего взять выходной и дать себе столь необходимый отдых. Это поможет в значительной степени снять стресс. Вам потребуется много терпения, чтобы иметь дело с вашим партнером сегодня. Не придирайтесь к каждой проблеме, так как это нарушит мир и гармонию в ваших отношениях.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День идеально подходит для романтики, и вы можете запланировать удивить своего партнера каким-нибудь интимным или экстравагантным жестом. Вы также, вероятно, можете получить приятный сюрприз от него/нее. Если вы думаете о создании семьи, то это идеальное время для этого.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Это будет плодотворный день для вас. День идеально подходит для начала нового делового предприятия. Возможно, вы уже давно обдумываете эту идею, и сейчас самое подходящее время для ее реализации. Новые возможности постучатся в вашу дверь, и почти все они будут удачными.

Рак (22 июня — 22 июля)

Если вы почувствуете недомогание, не начинайте самолечение, сходите к доктору. А если вы уже проходите курс лечения, то не бросайте его на половине и не пытайтесь изменить: все это может только навредить здоровью. Следите за своим питанием. Вы также можете найти решение многих своих проблем. Добавим, что в сентябре Раки получат хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

День обещает быть насыщенным. Могут возникнуть обстоятельства, которые заставят вас столкнуться с прошлым событием, которого вы избегали. Вам нужно принять толерантную точку зрения, чтобы справиться с этой прошлой ситуацией, поскольку вы склонны излишне жестко относиться ко всем, особенно к себе. Отметим, что Львам в сентябре можно смело начинать новые проекты.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Будьте особенно осторожны, чтобы избежать несчастных случаев и травм сегодня, потому что даже небольшие травмы могут стать серьезными. Возможно, вам потребуется консультация врача, но ни в коем случае нельзя оставлять без лечения ни один физический недуг.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы сможете насладиться результатами проделанной ранее работы. Небольшие неприятности сегодня не помешают вам получить заслуженную награду. Возможно получение помощи от человека, на которого вы не рассчитывали. Возможно, вам придется принять несколько сложных решений в это время.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня вам может быть представлено много дезинформации. Лучше полагаться на собственные суждения и рассуждения, чем слушать других и поддаваться их влиянию. Постарайтесь найти истину в своем собственном темпе, по-своему, и вы, вероятно, придете к лучшему решению.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Несмотря на то, что вы удовлетворительно продвигаетесь в своей работе, сегодня у вас есть прекрасная возможность продемонстрировать свой талант, креативность и приверженность делу. Это может потребовать от вас отмены некоторых семейных планов, но это значительно продвинет вашу карьеру. Кстати, из женщин-Стрельцов выходят очень хорошие свекрови.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Небольшой совет, сегодня послушайте свою голову. Будьте тактичны и дипломатичны. Могут быть боли в желудке и расстройство желудка. Вам нужно контролировать свой рацион и увеличить потребление воды, чтобы быстро восстановиться. Также необходимо уделять особое внимание гигиене полости рта.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Это будет расслабленный и ленивый день. Даже если вы не планируете ничего особенного, вы проведете некоторое время со своим партнером и семьей. Отложите насущные вопросы и наслаждайтесь мелочами жизни уже сегодня. Вы будете наполнены чувством удовлетворения и удивления.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Неважно, сколько препятствий сейчас стоит на пути вашей карьеры. Вы сможете проплыть сквозь них, как будто их не существует. Кажется, что сейчас успех приходит к вам без особых усилий, но очень важно избегать чувства самоуверенности. Вы должны понимать, что удача играет такую ​​же роль в вашем успехе, как и ваши способности, и это не всегда может быть в вашу пользу.