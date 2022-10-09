Судьбоносный месяц для украинцев: экстрасенс назвал возможную дату победы Украины

Победа будет за Украиной, однако нужно ждать и верить в ВСУ.

Известный экстрасенс и таролог Макс Гордеев, который ранее рассказал, насколько реальны угрозы кремля применить ядерное оружие, составил новый прогноз для Украины, и назвал вероятную дату, когда все украинцы смогут отпраздновать победу над российскими оккупантами.

В комментарии изданию УНИАН Гордеев отметил, что карты отчетливо указывают ему на март 2023 года. Именно в этот период Украину ждут существенные, а что главное — позитивные изменения.

Вполне, вероятно, что война может закончиться именно весной следующего года. Точно утверждать он не стал, лишь отметил, что в марте будет много позитивных изменений для нашего народа.

"Сейчас ситуация с войной для Украины очень позитивная, поэтому в некоторых аспектах уже намекают на март следующего года. Я не могу 100% сказать, что закончится война именно в это время, но я могу на 100% сказать, что много положительных аспектов приходится именно на этот месяц", — добавил Гордеев.

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