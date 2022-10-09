Названы знаки Зодиака, у которых грядут изменения в личной жизни в период октябрьского полнолуния

Стрельцам и Козерогам нужно обратить внимание на семью и отношения

В астрологии считается, что полнолуние — время освобождения и отказа. Если в вашей жизни есть излишества, то настала пора попрощаться с ними. "Кровавое полнолуние" 9 октября 2022 года повлияет на деловую сферу жизни некоторых знаков Зодиака, а у других представителей зодиакального круга возможны изменения в личных отношениях.

Присмотреться к любовным отношениям и атмосфере в семье в период октябрьского полнолуния астрологи советуют таким знакам Зодиака – Стрельцам и Козерогам. Эти двое почувствуют влияние важного небесного события, больше всего оно отразится на их личной жизни.

Стрелец

Из всех знаков зодиака вы больше всего готовы к флирту и, возможно, к свиданию. Вам доступны любовь и привязанность, и они могут зайти так далеко, как захотите. Позволите ли вы любовникам пройти мимо или дадите шанс? Иногда самая сложная часть любви — позволить себе ее, и полнолуние в Овне — прекрасное время для спонтанности. Гороскоп для Стрельца на сегодня читайте на сайте.

Козерог

Обретение лад с семьей — верный способ расслабиться. Как прилежный работник, вы знаете, что планы и обязательства могут легко увлечь вас. Проект, который вы планировали быстро выполнить, может растянутся на долгий вечер, что еще хуже, в работу на всю ночь. Обязательно находите время для своих близких. А для тех, у кого есть возможности, сейчас отличное время для отдыха или отпуска. Что ждет Козерога сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать в период полнолуния в октябре и на какие моменты в жизни стоит обратить внимание. Астролог подробно пояснила значение октябрьского полнолуния и рассказала, какую роль оно играет накануне старта коридора затмений.