Названо знаки Зодіаку, у яких будуть зміни в особистому житті в період жовтневої повні

Стрільцям та Козерогам потрібно звернути увагу на родину та стосунки

В астрології вважається, що повня — час звільнення та відмови. Якщо у вашому житті є надмірності, то настав час попрощатися з ними. "Кривавий місяць" 9 жовтня 2022 року вплине на ділову сферу життя деяких знаків Зодіаку, а в інших представників зодіакального кола можливі зміни в особистих відносинах.

Придивитися до любовних стосунків та атмосфери в сім’ї в період жовтневого повного місяця астрологи радять таким знакам Зодіаку – Стрільцям і Козерогам. Ці двоє відчують вплив важливої небесної події, найбільше вона позначиться на їхньому особистому житті.

Стрілець

З усіх знаків зодіаку ви найбільше готові до флірту та, можливо, до побачення. Вам доступна любов і прихильність, і вони можуть зайти так далеко, як захочете. Чи дозволите ви коханцям пройти повз нього чи дасте шанс? Іноді найскладніша частина кохання — дозволити собі її, і повня в Овні — чудовий час для спонтанності. Гороскоп для Стрільця на сьогодні читайте на сайті.

Козеріг

Знайдення ладу з сім’єю — правильний спосіб розслабитися. Як старанний працівник, ви знаєте, що плани та зобов’язання можуть легко захопити вас. Проєкт, який ви планували швидко виконати, може розтягнутися на довгий вечір, що ще гірше, роботу на всю ніч. Обов’язково знаходьте час для своїх близьких. А для тих, хто має можливості, зараз чудовий час для відпочинку чи відпустки. Що чекає на Козерога сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити в період повного місяця в жовтні та на які моменти в житті варто звернути увагу. Астролог докладно пояснила значення жовтневої повні й розповіла, яку роль вона відіграє напередодні старту коридору затемнень.