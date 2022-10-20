Названы самые распространенные знаки Зодиака среди серийных убийц

Рыбы, Близнецы, Стрелец и Дева, по мнению астрологов, имеют все способности для совершения страшных преступлений

Некоторые знаки Зодиака славятся как главные лгуны и обманщики, они могут говорить неправду прямо в лицо. А вот другие представители зодиакального круга претендует на более серьезные обвинения. Среди них часто встречаются серийные убийцы. Как правило, это очень харизматичные люди, которые изучили и отточили тонкое искусство притягивания людей.

Есть много психологических черт, общих для серийных убийц, которые могут соответствовать сильным и слабым сторонам определенных зодиакальных персон. По словам астрологов, самые распространенные знаки Зодиака среди серийных убийц — Рыбы, Близнецы, Стрелец и Дева.

Рыбы

К печально известным серийным убийцам-Рыбам относится, к примеру, Джон Уэйн Гейси, Чувствительность Рыб может привести к тому, что им будет легче пораниться, чем другим знакам. Серийные убийцы-Рыбы темны и оторваны от реальности, и многие из них используют оккультные методы в своих убийствах.

Близнецы

В числе серийных убийц со знаком Близнецы Джеффри Дамер и Дэвид Берковиц (Сын Сэма). Близнецы известны как сообразительные и остроумные собеседники. Возможно, их обаяние помогло им сблизиться со своими жертвами и легче скрыть свои преступления от других. Многие серийные убийцы с таким знаком живут двойной жизнью.

Стрелец

Убийцы-Стрельцы: Тед Банди, Деннис Нильсен и Розмари Уэст. Стрелец — изменчивый огненный знак, который ценит свободу, путешествия и высшие знания. Эти искатели острых ощущений известны своей спонтанностью и готовностью идти на риск. Однако иногда авантюрная жилка Стрельца может привести к безрассудству. Серийные убийцы-Стрельцы хаотичны и довольно много путешествуют.

Дева

Своими ужасными преступления прославились, в частности, такие Девы, как Альберт ДеСальво – "бостонский душитель", и Эд Гейн. Девы известны своей наблюдательностью, вниманием к деталям, организованностью и аккуратностью. Однако именно эти качества теоретически могут позволить им более тщательно спланировать преступление и эффективно скрыть его.

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