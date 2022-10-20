Названо найпоширеніші знаки Зодіаку серед серійних убивць

Риби, Близнюки, Стрілець та Діва, на думку астрологів, мають усі здібності для скоєння страшних злочинів

Деякі знаки Зодіаку славляться як головні брехуни, вони можуть говорити неправду прямо в обличчя. А ось інші представники зодіакального кола претендують на серйозніші звинувачення. Серед них часто трапляються серійні вбивці. Як правило, це дуже харизматичні люди, які вивчили та відточили тонке мистецтво притягування людей.

Є багато психологічних рис, спільних для серійних убивць, які можуть відповідати сильним і слабким сторонам певних зодіакальних персон. За словами астрологів, найпоширеніші знаки Зодіаку серед серійних убивць — Риби, Близнюки, Стрілець та Діва.

Риби

До сумнозвісних серійних вбивць-Риб належить, наприклад, Джон Уейн Гейсі, Чутливість Риб може призвести до того, що їм буде легше поранитися, ніж іншим знакам. Серійні вбивці-риби темні та відірвані від реальності, і багато з них використовують окультні методи у своїх вбивствах.

Близнюки

Серед серійних убивць зі знаком Близнюки Джеффрі Дамер та Девід Берковіц (Син Сема). Близнюки відомі як кмітливі та дотепні співрозмовники. Можливо, їхня чарівність допомогла їм зблизитися зі своїми жертвами та легше приховати свої злочини від інших. Багато серійних вбивць з таким знаком живуть подвійним життям.

Стрілець

Вбивці-Стрільці: Тед Банді, Денніс Нільсен та Розмарі Вест. Стрілець — мінливий вогненний знак, який цінує свободу, подорожі та вищі знання. Ці шукачі гострих відчуттів відомі своєю спонтанністю і готовністю йти на ризик. Однак іноді авантюрна жилка Стрільця може призвести до нерозсудливості. Серійні вбивці-Стрільці хаотичні і багато подорожують.

Діва

Своїми жахливими злочинами прославилися, зокрема, такі Діви, як Альберт ДеСальво – "бостонський душитель", та Ед Гейн. Діви відомі своєю спостережливістю, увагою до деталей, організованістю й акуратністю. Однак саме ці якості теоретично можуть дозволити їм ретельніше спланувати злочин та ефективно приховати його.

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