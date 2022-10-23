Ждут серьезные испытания: названы главные неудачники последней недели октября

Этим знакам зодиака будет очень нелегко в последнюю неделю октября.

Последняя неделя второго осеннего месяца совпадает с началом коридора затмений, который начнется 25 октября, и это событие не обойдет ни одного представителя зодиакального круга. Только если часть знаков Зодиака проведут этот период очень успешно, то других, увы, ждут неприятности.

Астрологи выделили два знака Зодиака, которых ожидает не очень хорошее ближайшее будущее. Последняя календарная неделя октября будет не самой простой для людей, рожденных под созвездиями Стрельца и Водолея.

Стрелец

Коридор затмений — это очень нервный период, поэтому Стрельцам стоит лучше контролировать свои эмоции, чтобы избежать скандалов на пустом месте. И речь здесь как о личной жизни, так и о работе. Также стоит остерегаться сомнительных предложений и незнакомцев. Желательно отказаться от любых поездок на этой неделе, особенно спонтанных. Не принимайте поспешных решений. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Стрельца на сегодня.

Водолей

Представителям этого знака Зодиака стоит быть максимально осторожными в дороге, ведь все неприятности будут связанные именно с этим. Это может быть не очень приятная поездка, отмена нужного вам рейса, поломка автомобиля. Также вы можете влезть в конфликт с кем-то во время поездки. Звезды советуют заранее подготовиться к тому, что неделя будет в целом эмоционально напряженной. Что выпало на долю Водолея сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

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