Чекають серйозні випробування: названо головних невдах останнього тижня жовтня

Цим знакам зодіаку буде дуже нелегко в останній тиждень жовтня.

Останній тиждень другого осіннього місяця збігається з початком коридору затемнень, який розпочнеться 25 жовтня, і ця подія не омине жодного представника зодіакального кола. Тільки якщо частина знаків Зодіаку проведуть цей період дуже успішно, то на інших, на жаль, чекають неприємності.

Астрологи виділили два знаки Зодіаку, на які чекає не дуже хороше найближче майбутнє. Останній календарний тиждень жовтня буде не найпростішим для людей, народжених під сузір’ями Стрільця та Водолія.

Стрілець

Коридор затемнень — це дуже нервовий період, тому Стрільцям варто краще контролювати свої емоції, щоб уникнути скандалів на порожньому місці. І йдеться тут як про особисте життя, так і про роботу. Також варто остерігатися сумнівних пропозицій та незнайомців. Бажано відмовитись від будь-яких поїздок цього тижня, особливо спонтанних. Не ухвалюйте поспішних рішень. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Стрільця на сьогодні.

Водолій

Представникам цього знаку Зодіаку варто бути максимально обережними у дорозі, адже всі неприємності будуть пов’язані саме з цим. Це може бути не дуже приємна поїздка, скасування потрібного вам рейсу, ламання автомобіля. Також ви можете влізти в конфлікт із кимось під час поїздки. Зірки радять заздалегідь підготуватися до того, що тиждень буде загалом емоційно напруженим. Що випало на частку Водолія сьогодні, читайте у гороскопі на цей день.

Раніше астрологи розповіли, на долі яких знаків Зодіаку серйозно вплине сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року.