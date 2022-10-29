Гороскоп на 29 октября: Близнецам можно отправляться в путешествия, а Скорпионам - не бояться трудностей

У кого-то все пойдет наперекосяк с самого утра, а у кого-то ухудшится сообразительность и память

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не исключено, отмечают астрологи, что сегодня ночные светила для Овнов принесут много приятного. Возможно, что в эту субботу жизнь представителей знака Зодиака кардинально изменится, причем в лучшую сторону. Сначала эти изменения могут быть незаметными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эта суббота создаст напряжение, и в нем, советуют астрологи, важно не потерять себя — сегодня Тельцам стоит выделять моменты для передышки, проявлять заботу, делать что-то приятное для себя. Во второй половине дня с начинаниями лучше повременить.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня астрологи рекомендуют Близнецам смело отправляться в путешествия, в дальнюю дорогу. В новом месте в эту субботу представителям знака Зодиака можно познакомиться с интересными людьми. Благоприятный также день для Близнецов творческих профессий.

Рак (22 июня — 22 июля)

Хороший день в жизни Раков для творчества, для принятия неординарных решений. Также астрологи советуют людям этого знака Зодиака начинать сегодня или возобновлять изучение новых языков. Не стоит забывать о самодисциплине: нужно стараться решать возникшие проблемы самостоятельно.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не исключено, что в первой половине дня у Львов все пойдет наперекосяк. В этом случае астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака оставаться вовлеченными во все процессы на работе и дома. Если бросать в эту субботу начатые дела, можно быстро превратиться в аутсайдера. Кстати, Львы очень любят осуждать других.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодняшний диссонанс ночных планет ухудшит сообразительность и память Дев. Астрологи отмечают, что у людей данного знака Зодиака может появиться тяга к стереотипному мышлению. Астроэксперты советуют Девам смотреть на проблемы с юмором.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В эту субботу астрологи советуют Весам оставить старые проблемы и переживания и заняться чем-то более позитивным. Благоприятный день у представителей знака Зодиака, чтобы совершить то, что давно планировалось, но никак не удавалось.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Астрологи не советуют Скорпионам сегодня бояться трудностей. Если в эту субботу они будут появляться на пути представителей данного знака Зодиака, это станет признаком того, что движение идет в верном направлении — неудачи в одной сфере могут стать подспорьем к успеху в другой. Добавим, что Скорпион — очень неряшливый знак Зодиака.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня тот самый день, отмечают астрологи, когда навязчивое мнение окружающих Стрельцам следует обходить стороной. Астроэксперты рекомендуют людям этого знака Зодиака не слушать советы близких или друзей. Сегодня желательно делать ставку на личный опыт.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня ночные светила помогут Козерогам расширить границы возможного. Астрологи характеризуют эту субботу благоприятным днем, когда представителям данного знака Зодиака возможно стать лучшей версией себя. Высшие силы помогут Козерогам с адаптацией к новым условиям. А вы знали, что Козероги всегда выигрывают споры?

Водолей (20 января — 19 февраля)

Активные энергии звезд и планет указывают на перспективы Водолеев в работе. Тем представителям знака Зодиака, кто стремится к новым вершинам, астрологи советуют проявить как можно больше инициативы. Если на пути к желаемой цели возникнут препятствия, стоит уделить время общению — окружающие могут помочь с подсказкой.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбы могут столкнуться с некоторым недопониманием со стороны коллег и близких. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака в субботу избегать конфликтов, стараться находить компромиссы. В случае ссоры прийти к миру будет крайне непросто.