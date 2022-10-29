Гороскоп на 29 жовтня: Близнюкам можна вирушати в подорожі, а Скорпіонам — не боятися труднощів

У когось все піде шкереберть із самого ранку, а у когось погіршиться кмітливість та пам’ять

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ймовірно, зазначають астрологи, що сьогодні нічні світила для Овнів принесуть багато приємного. Можливо, що цієї суботи життя представників знака Зодіаку кардинально зміниться, причому на краще. Спочатку ці зміни можуть бути непомітними.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ця субота створить напругу, і в ній, радять астрологи, важливо не втратити себе — сьогодні Тельцям варто виділяти моменти для перепочинку, проявляти турботу, робити щось приємне для себе. У другій половині дня з починаннями краще почекати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні астрологи рекомендують Близнюкам сміливо вирушати у подорожі, у далеку дорогу. У новому місці цієї суботи представникам знака Зодіаку можна познайомитися з цікавими людьми. Сприятливий день для Близнюків творчих професій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Хороший день у житті Раків для творчості, для ухвалення неординарних рішень. Також астрологи радять людям цього знаку Зодіаку розпочинати сьогодні чи відновлювати вивчення нових мов. Не варто забувати про самодисципліну: потрібно намагатися вирішувати проблеми, що виникли, самостійно.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Не виключено, що в першій половині дня у Левів все піде шкереберть. У цьому випадку астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку залишатися залученими до всіх процесів на роботі та вдома. Якщо кидати цієї суботи розпочаті справи, можна швидко перетворитися на аутсайдера. До речі, Леви дуже люблять засуджувати інших.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогоднішній дисонанс нічних планет погіршить кмітливість та пам’ять Дів. Астрологи відзначають, що у людей цього знака Зодіаку може з’явитися потяг до стереотипного мислення. Астроексперти радять Дівам дивитися на проблеми з гумором.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цієї суботи астрологи радять Терезам залишити старі проблеми та переживання і зайнятися чимось позитивнішим. Сприятливий день у представників знаку Зодіаку, щоб зробити те, що давно планувалося, але не вдавалося.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Астрологи не радять Скорпіонам сьогодні боятися труднощів. Якщо цієї суботи вони з’являтимуться на шляху представників даного знака Зодіаку, це стане ознакою того, що рух йде у вірному напрямку — невдачі в одній сфері можуть стати підмогою до успіху в іншій. Додамо, що Скорпіон — дуже неохайний знак Зодіаку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні той самий день, зазначають астрологи, коли нав’язливу думку навколишніх Стрільцям слід обминати. Астроексперти рекомендують людям цього знака Зодіаку не слухати поради близьких чи друзів. Сьогодні бажано робити ставку на особистий досвід.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні нічні світила допоможуть Козерогам розширити межі можливого. Астрологи характеризують цю суботу сприятливим днем, коли представникам цього знака Зодіаку можна стати найкращою версією себе. Вищі сили допоможуть Козерогам з адаптацією до нових умов. А ви знали, що Козероги завжди виграють суперечки?

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Активні енергії зірок та планет вказують на перспективи Водоліїв у роботі. Тим представникам знака Зодіаку, хто прагне до нових вершин, астрологи радять проявити якнайбільше ініціативи. Якщо на шляху до бажаної мети виникнуть перешкоди, варто приділити час спілкуванню – навколишні можуть допомогти із підказкою.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні Риби можуть зіткнутися з деяким непорозумінням з боку колег та близьких. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку у суботу уникати конфліктів, намагатися знаходити компроміси. У разі сварки дійти миру буде вкрай непросто.