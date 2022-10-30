"Будем додавливать противника": известный астролог предсказал переломный момент в войне в Украине

По словам Влада Росса, окончание войны будет сопровождаться победой Украины

Украинский астролог Влад Росс дал обнадеживающий прогноз относительно того, как закончится война в Украине.

В интервью "Главред" астролог рассказал, что в ноябре произойдут важные события, которые изменят ход боевых действий в пользу Украины. На это очень сильно повлияет ретроградность Марса.

"Война или завершится, или будет заморожена. Это будет сопровождаться нашей победой и выходом к границам Украины. Либо же в кремле, особенно вблизи 8 ноября, вблизи лунного затмения, произойдет что-то важное, и к нам из Москвы придет важное известие", — сказал астролог.

Также Росс уточнил, что переломное событие на фронте однозначно будет в пользу украинского народа. А в россии будет все очень печально.

"Как раз закончатся переговоры 15-16 ноября на острове Бали, после чего Меркурий и Венера войдут в знак Стрельца, что в итоге может привести к перемирию в пользу Украину. Либо мы будем додавливать противника, либо противник снизит планку, отойдет на границы 1991 года и будет занят переворотом в Москве", — отметил астроэксперт.

Ранее Влад Росс предсказал печальную участь путина. Кровавого российского диктатора или сбросят с должности президента страны, или вовсе отравят.