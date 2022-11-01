Чем закончится война в Украине: известный астролог дал неожиданный прогноз

По словам Сергея Кобзаря, исход войны не будет моментальным

Когда и чем закончится война в Украине? — вопрос, интересующий всех жителей нашей страны. Окончательный ответ на него не могут дать ни военные эксперты, ни аналитики. Пытаются спрогнозировать завершение войны и экстрасенсы.

Так, по словам известного украинского мага и экстрасенса Сергея Кобзаря, строить иллюзии и думать, что все будет, как в 1945-м, когда все сели и подписали капитуляцию, точно не стоит. В один день все не закончится, сказал астроэксперт в интервью YouTube-каналу "КаПаБу".

"Наша победа будет идти слоями. То есть момент прекращения огня — одни даты, меньше ракет станет — другие даты, момент того, что пойдет внутренний развал в рф, — третьи", — говорит экстрасенс.

Кобзарь отмечает, что моментальным исход войны не будет, все случится постепенно.

Напомним, что известный таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в Украине завершатся весной 2023 года.