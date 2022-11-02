Гороскоп на 2 ноября: Львам лучше избегать техники, а Ракам - лжи

В этот день можно побыть в уединении и закончить незавершенные дела

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 ноября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня у Овнов очень важной станет сфера денег и работы. Астрологи отмечают, что в эту среду события будут развиваться молниеносно. Эксперты настоятельно рекомендуют людям данного знака Зодиака пользоваться советами окружающих. Есть шанс завести полезные связи.

Телец (21 апреля — 21 мая)

У Тельцов сегодня возникнет желание отгородиться от всего, побыть в одиночестве. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака так и сделать, поскольку эта среда — лучший день для того, чтобы переосмыслить все происходящее в жизни. Стоит прислушиваться к интуиции.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В эту среду Близнецам придется осторожно принимать важные решения. Сегодня астрологи не рекомендуют людям данного знака Зодиака менять планы в последнюю секунду, а также без фанатизма двигаться вперед по карьерной лестнице. Также нельзя принимать скоропалительные решения в любви.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи настоятельно советуют сегодня Ракам избегать лжи. В эту среду эксперты отмечают, что людям данного знака Зодиака необходимо быть откровеннее с окружающими, даже если, на первый взгляд, это может привести ко многим проблемам. Сегодняшний обман приведет к потере уважения.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам в эту среду не стоит браться за управление сложной техникой. Есть вероятность возникновения серьезных неприятностей, вплоть до поломки и финансовых убытков. Лучше в этот день заняться решением тех дел, с которыми получится справиться наиболее успешным образом.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня любая инициатива Дев принесет отличные результаты. Во второй половине дня у людей этого знака Зодиака возможна долгожданная встреча, общение в интересующем русле, нужный совет. В эту среду астрологи рекомендуют Девам избегать выяснения отношений с окружающими. Кстати, Девы обречены на богатство.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи советуют Весам избавиться сегодня от старых вещей, отношений и установок. Это поможет убрать из жизни устаревшую энергетику, которая начинает тормозить развитие, а также добиться значительных успехов в тех сферах, где есть место для свежих идей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня Скорпионам нельзя отправляться в командировки, начинать новые дела и совершать дорогие покупки. Астрологи отмечают, что в эту среду у представителей данного знака Зодиака возможны неожиданные встречи со старыми знакомыми — они принесут с собой хорошие известия. Добавим, что Скорпион — очень неряшливый знак Зодиака.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам сегодня лучше не откладывать домашние дела на потом. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака заняться в среду тем, что приходилось давно откладывать на потом. Следует Стрельцам решать все проблемы оперативно, без задержек.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В эту среду Козерогам не нужно бояться обращаться за помощью к коллегам, друзьям и близким. Астрологи советуют также не пускаться в приключения — сначала нужно взвесить все "за" и "против". День отлично подходит для рутинной работы и отдыха во второй половине дня. А вы знали, что Козероги всегда выигрывают споры?

Водолей (20 января — 19 февраля)

Многим Водолеям в эту среду пойдут на пользу физические нагрузки и профилактические процедуры. Однако астрологи не рекомендуют слишком в этом усердствовать. Сегодня представителям знака Зодиака стоит быть умеренны и не пытаться прыгнуть через голову.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня удача будет на стороне Рыб. Астрологи советуют представителям данного знака Зодиака направить все свои силы на работу или вспомнить о любимом хобби. Во второй половине дня Рыбам важно заниматься чем-то приятным, чтобы голову не посещали плохие мысли.