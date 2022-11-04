Карпатский мольфар рассказал, почему у россии нет шансов победить Украину

Мольфар отметил, что совсем скоро возобновится переговорный процесс, но уже на условиях Украины.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину прошло уже больше 8 месяцев, и главным вопросом у всех украинцев остается — "когда закончится война?". Понятно, что никто точной даты назвать не может, однако экстрасенсы, астрологи и мольфары пытаются хоть приблизительно предугадать этот период.

Карпатский Мастер Овен Стефан также присоединился к своим "коллегам", и поделился своим прогнозом на будущее Украины, сообщает портал "Так просто". Мольфар уверен в победе нашей страны, и отмечает, что это лишь вопрос времени.

Когда закончится война в Украине

"Если всё будет идти хорошо, победа может наступить уже летом 2023 года" — обнадежил прогнозом мольфар.

Также Овен Стефан отметил, что несмотря на все угрозы и шантаж, которыми россия пытается запугать весь мир, ей не помогут. Все потому, что "люди с рабским мышлением не способны на борьбу". Эта "причина" также объясняет и то, почему в рф невозможна революция.

Напомним, что ранее известный таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в Украине завершатся весной 2023 года.