Карпатський мольфар розповів, чому росія не має шансів перемогти Україну

Мольфар зазначив, що незабаром відновиться переговорний процес, але вже на умовах України.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну пройшло вже понад 8 місяців, і головним питанням у всіх українців залишається — "коли закінчиться війна? " Зрозуміло, що ніхто точної дати назвати не може, проте екстрасенси, астрологи та мольфари намагаються хоч приблизно передбачити цей період.

Карпатський Майстер Овен Стефан також приєднався до своїх "колег" і поділився своїм прогнозом на майбутнє України, повідомляє портал "Так просто". Мольфар впевнений у перемозі нашої країни і зазначає, що це лише питання часу.

Коли закінчиться війна в Україні

"Якщо все йтиме добре, перемога може наступити вже влітку 2023 року " — обнадіяв прогнозом мольфар.

Також Овен Стефан зазначив, що попри всі загрози та шантаж, якими росія намагається залякати весь світ, їй не допоможуть. Все тому, що "люди з рабським мисленням не здатні на боротьбу ". Ця "причина" також пояснює і те, чому в Росії неможлива революція.

Нагадаємо, що раніше відомий таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в Україні завершаться навесні 2023 року.