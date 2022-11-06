Гороскоп на 6 ноября: в этот день знаки Зодиака смогут победить в битве за славу, деньги и любовь

Ночные светила сегодня несут позитивную энергетику, поэтому представителям гороскопа следует воспользоваться ней по максимуму

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Это воскресенье принесет Овнам позитивную энергию, и удача будет следовать за вами по пятам. На работе и в любви будут прослеживаться возможности и успехи, поэтому используйте этот день, чтобы просто расслабиться. Не спешите сегодня заниматься новыми делами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В выигрыше сегодня окажутся те Тельцы, кто может увлеченно работать над важным делом. Астрологи отмечают, что заинтересованность в это воскресенье — лучшее средство, которое поможет адаптировать к новым обстоятельствам. Вплоть до вечера вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятное время у Близнецов для покупок. Сегодня вам можно смело тратить крупные суммы на развлечения, баловать себя подарком либо сделать внеплановый сюрприз родственнику, другу, второй половинке. В такие дни можно немного нарушать традиции.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Раки смогут почувствовать радость жизни и осознать ценность приятных мелочей. Ваши отношения с родственниками значительно улучшатся. Общение в кругу семьи принесет вам небывалое удовольствие, а в трудную минуту они помогут вам с жизненными неурядицами.

Лев (23 июля — 23 августа)

Это воскресенье будет насыщено различными событиями, и все они будут приятными. Астрологи советуют вам не бояться просить о помощи близких и коллег. Сегодня ночные светила будут на вашей стороне, так что не стоит сомневаться в собственных силах.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Отличный день, чтобы посетить с друзьями концерт, ресторан, кафе или бар. В таких злачных местах вы обязательно заведете полезные знакомства, получите большое удовольствие от общения с окружающими. В любви Дев ждет большая удача. Кстати, Девы обречены на богатство.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи советуют сегодня как можно чаще думать о хорошем. Звезды и планеты будут на стороне тех Весов, кто несет в этот мир доброту и свет. Вам удастся наладить комфортный быт, а ваши обязательства во второй половине дня больше не будут тяготить.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот спокойный и размеренный день Скорпионам будет полезно заняться наведением порядка дома и на рабочем месте. Это улучшит настроение, привлечет больше удачи и поможет оставаться в тонусе. Также вас ждет удача в сфере финансов — неожиданный источник дохода. Добавим, что Скорпион — очень неряшливый знак Зодиака.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Целеустремленные и готовые к действиям Стрельцы сегодня смогут победить в битве за славу и любовь. Главное, оставаться мотивированными и амбициозными. А вот с деньгами нужно быть осторожнее — лучше накопите заначку на будущее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козерогов прекрасный день для поисков любви или для укрепления отношений. Астрологи отмечают, что есть хорошая возможность познакомиться с интересным человеком в интернете. Хороший день и для саморазвития и работы над собой. Это ваш шанс бросить вредную привычку. А вы знали, что Козероги всегда выигрывают споры?

Водолей (20 января — 19 февраля)

Это воскресенье Водолеям лучше посвятить не новым делам, а текущим работам по благоустройству собственной жизни. Удачными сегодня так же будут занятия, продиктованные хорошим отношением к себе, заботой о внутреннем и внешнем комфорте.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Звезды и планеты принесут Рыбам позитивную энергию. Занятия спортом будут даваться вам очень легко и поможет отвлечься от плохих новостей. Если утро будет немного напряженным, то во второй половине дня все станет намного лучше. Сегодня вас ожидает судьбоносная встреча.