"Борьба принесет много плодов": астролог рассказала про победы ВСУ в конце ноября

Этот месяц будет тяжелым, но борьба принесет свои результаты

Астролог и таролог Рубина Цыбульская сделала расклад Таро и рассказала, что в конце ноября 2022 года ожидаются победы и успехи украинских бойцов.

В своем прогнозе, который эксперт в области астрологии опубликовала на своем YouTube-канале, она отметила, что Вооруженные силы Украины будут уверенно продвигаться вперед, преодолевая препятствия.

"Борьба принесет много плодов… Эти неожиданные действия принесут резкие и быстрые победы", — рассказала Цыбульская.

По словам астролога, хоть этот месяц и будет тяжелым, со своими потерями, однако в конце ноября украинцев будут ждать радостные известия. Российские захватчики будут отступать с украинских земель.

Недавно астролог Сергей Кобзар заявил, что конец войны не будет моментальным. По словам астроэксперта, победа Украины будет идти "слоями".