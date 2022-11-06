Укр

"Борьба принесет много плодов": астролог рассказала про победы ВСУ в конце ноября

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Рубина Цыбульская дала прогноз по войне на ноябрь 2022 года Новость обновлена 06 ноября 2022, 08:54
Рубина Цыбульская дала прогноз по войне на ноябрь 2022 года

Этот месяц будет тяжелым, но борьба принесет свои результаты

Астролог и таролог Рубина Цыбульская сделала расклад Таро и рассказала, что в конце ноября 2022 года ожидаются победы и успехи украинских бойцов.

В своем прогнозе, который эксперт в области астрологии опубликовала на своем YouTube-канале, она отметила, что Вооруженные силы Украины будут уверенно продвигаться вперед, преодолевая препятствия.

"Борьба принесет много плодов… Эти неожиданные действия принесут резкие и быстрые победы", — рассказала Цыбульская.

По словам астролога, хоть этот месяц и будет тяжелым, со своими потерями, однако в конце ноября украинцев будут ждать радостные известия. Российские захватчики будут отступать с украинских земель.

Недавно астролог Сергей Кобзар заявил, что конец войны не будет моментальным. По словам астроэксперта, победа Украины будет идти "слоями".

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