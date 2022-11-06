"Борьба принесет много плодов": астролог рассказала про победы ВСУ в конце ноября
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Этот месяц будет тяжелым, но борьба принесет свои результаты
Астролог и таролог Рубина Цыбульская сделала расклад Таро и рассказала, что в конце ноября 2022 года ожидаются победы и успехи украинских бойцов.
В своем прогнозе, который эксперт в области астрологии опубликовала на своем YouTube-канале, она отметила, что Вооруженные силы Украины будут уверенно продвигаться вперед, преодолевая препятствия.
"Борьба принесет много плодов… Эти неожиданные действия принесут резкие и быстрые победы", — рассказала Цыбульская.
По словам астролога, хоть этот месяц и будет тяжелым, со своими потерями, однако в конце ноября украинцев будут ждать радостные известия. Российские захватчики будут отступать с украинских земель.
Недавно астролог Сергей Кобзар заявил, что конец войны не будет моментальным. По словам астроэксперта, победа Украины будет идти "слоями".