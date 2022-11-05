Эта победа приведет к миру: Влад Росс рассказал о переломных событиях в ноябре

Астролог полагает, что Украину ждут дипломатические победы

Спрогнозировавший бунт в россии, украинский астролог Влад Росс заявил, что Украину в середине ноября ждут большие дипломатические победы.

Об этом эксперт в области астрологии рассказал в комментарии "Главреду". По словам астролога, перелома ситуации можно ожидать 8 ноября – в день лунного затмения.

"Венера, планета дипломатии, встанет в зенит нашего гороскопа, там же будут Солнце и Меркурий. Все указывает на то, что просто должна быть большая дипломатическая победа в середине ноября. Эта победа впоследствии может привести к миру. Ведь Марс, планета войны, становится ретроградным, и он будет кардинально ослаблен как раз в ноябре", – добавил Росс.

Ранее Влад Росс предсказал печальную участь путина. Кровавого российского диктатора или сбросят с должности президента страны, или вовсе отравят.

А недавно астролог Сергей Кобзар заявил, что конец войны не будет моментальным. По словам астроэксперта, победа Украины будет идти "слоями".