Стоит быть осторожными: неделя после лунного затмения принесет сложности трем знакам Зодиака

Этой тройке стоит хорошенько подготовиться к предстоящей неделе.

Увы, но не всем знакам Зодиака лунное затмение, которое состоится 8 ноября, принесет счастье, радость и богатство. Некоторых представителей зодиакального круга ждет достаточно сложная неделя после затмения — вплоть до 13 ноября этой тройке стоит быть максимально осторожными.

Астрологи отмечает, что неделю неудач звезды прогнозируют людям, рожденным под созвездиями Овнов, Близнецов и Львов. Что их ждет — читайте далее.

Овен

Эта неделя будет очень нервной для Овнов, буквально все вокруг будет их раздражать и нервировать. При чем "причины" этого будут только увеличиваться. Постарайтесь быть более сдержанными, ведь из-за ваших нервов у вас могут появиться проблемы с коллегами на работе, с подчиненными, либо с начальством. Что выпало на долю Овна сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Близнецы

А вот для представителей этого знака Зодиака неделя после 8-го ноября обозначится проблемами со здоровьем. Отнеситесь к этому максимально ответственно, чтобы обычная простуда потом не привела к осложнениям. Возьмите отгул на работе, и пройдите обследование, чтобы избежать и исключить болезни. Также звезды советуют быть максимально осторожными, так как есть риск получить травму — от ушиба до перелома. Чего ожидать сегодня Близнецам, узнайте в ежедневном гороскопе.

Лев

Представителей же этого знака Зодиака проблемы настигнут на семейном и любовном фронтах. Высокая вероятность скандалов с родственниками, а также конфликтов с любимым человеком. Звезды отмечают, что причины для этих скандалов накапливались уже давно. Постарайтесь обсудить все проблемные темы без лишних эмоций. Гороскоп Льва на сегодня читайте на нашем сайте.

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