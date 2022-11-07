Варто бути обережними: тиждень після місячного затемнення принесе труднощі трьом знакам Зодіаку

Цій трійці варто добре підготуватися до наступного тижня.

На жаль, але не всім знакам Зодіаку місячне затемнення, яке відбудеться 8 листопада, принесе щастя, радість та багатство. На деяких представників зодіакального кола чекає досить складний тиждень після затемнення — аж до 13 листопада на цю трійку варто бути максимально обережними.

Астрологи зазначають, що тиждень невдач зірки прогнозують людям, народженим під сузір’ями Овнів, Близнюків та Львів. Що на них чекає — читайте далі.

Овен

Цей тиждень буде дуже нервовим для Овнів, буквально все навколо їх дратуватиме і нервуватиме. При чому "причини" цього лише збільшуватимуться. Постарайтеся бути стриманішими, адже через ваші нерви у вас можуть виникнути проблеми з колегами на роботі, з підлеглими або з начальством. Що випало на частку Овна сьогодні, читайте у гороскопі на цей день.

Близнюки

А ось для представників цього знака Зодіаку тиждень після 8 листопада позначиться проблемами зі здоров’ям. Поставтеся до цього максимально відповідально, щоб звичайна застуда потім не призвела до ускладнень. Візьміть відгул на роботі і пройдіть обстеження, щоб уникнути і виключити хвороби. Також зірки радять бути максимально обережними, оскільки є ризик отримати травму – від забиття до перелому. Чого чекати сьогодні Близнюкам, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Лев

Представників цього знаку Зодіаку проблеми спіткають на сімейному і любовному фронтах. Висока ймовірність скандалів із родичами, а також конфліктів із коханою людиною. Зірки зазначають, що причини цих скандалів накопичувалися вже давно. Намагайтеся обговорити всі проблемні теми без зайвих емоцій. Гороскоп Лева сьогодні читайте на нашому сайті.

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