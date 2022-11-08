Лунное затмение 8 ноября: ощутимо повлияет на судьбу четырех знаков Зодиака

Астрономическое событие несет в себе соблазны и зависимости разного рода

В этот вторник, 8 ноября, в 12:59 по Киеву произойдет затмение Луны. Оно похоже на предыдущее событие – солнечное затмение, но носит другой характер и закрывает двухнедельный коридор затмений.

Как отмечает астролог Юлия (astrolog.yu), больше всего на себе ощутят силу этого космического события люди, рожденные под созвездиями Тельца, Скорпиона, Льва и Водолея.

Коридор затмений совпадает с полной Луной, а это усиливает конфликтность, аварийность и эмоциональность. В этот период спутник Земли несет в себе соблазны и зависимости разного рода, поднимает сокровенные желания и раскрывает отрицательные стороны личности. Человек погружается в темную сторону себя, теряет внутреннюю ориентацию.

"Тень падает на нашу интуицию, самочувствие, сновидение. Все сокровенное может открыться; даже то, что мы сами от себя скрываем: страхи, давние психологические травмы. Снижается иммунитет и защитная функция организма, инстинкт самосохранения на нуле. Заболеваемость в этот период укажет на ваши слабые стороны, обратите внимание на то, что болит", – советует астролог.

Эксперт добавляет, что особенно уязвимы 8 ноября дети, потому что они еще не могут контролировать свои эмоции. Луна – символ материнства, и в этот день дети могут испытывать потерю эмоциональной связи с мамой, защиты от враждебного мира.

Луна в Тельце – это о тактильных чувствах, поэтому астролог советует показать своим маленьким и близким людям, как вы их любите. Обнимайте, держите их подольше на руках, гладьте.

Ранее астрологи рассказали, каким двум знакам Зодиака принесет счастье лунное затмение 8 ноября.