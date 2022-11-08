Місячне затемнення 8 листопада: відчутно вплине на долю чотирьох знаків Зодіаку

Астрономічна подія несе в собі спокуси та залежності різного виду

В цей вівторок, 8 листопада, о 12:59 за Києвом відбудеться затемнення Місяця. Воно схоже на попередню подію – сонячне затемнення, але має інший характер і закриває двотижневий коридор затемнень.

Як зазначає астролог Юлія (astrolog.yu), найбільше на собі відчують силу цієї космічної події люди, народжені під сузір'ями Тельця, Скорпіона, Лева та Водолія.

Коридор затемнень збігається з повним Місяцем, а це посилює конфліктність, аварійність та емоційність. В цей період супутник Землі несе в собі спокуси та залежності різного виду, підіймає потаємні бажання та розкриває негативні сторони особистості. Людина занурюється в темну сторону себе, втрачає внутрішню орієнтацію.

"Тінь падає на нашу інтуїцію, самопочуття, сновидіння. Все потаємне може відкритися; навіть те, що ми самі від себе приховуємо: страхи, давні психологічні травми. Знижується імунітет та захисна функція організму, інстинкт самозбереження на нулі. Захворюваність в цей період вкаже на ваші слабкі сторони, зверніть увагу на те, що болить", — радить астролог.

Експерт додає, що особливо вразливі 8 листопада діти, бо вони ще не можуть контролювати свої емоції. Місяць — символ материнства, і в цей день діти можуть відчувати втрату емоційного зв’язку з мамою, захисту від ворожого світу.

Місяць в Тельці — це про тактильні почуття, тому астролог радить показати своїм маленьким та близьким людям, як ви їх любите. Обіймайте, тримайте їх довше на руках, гладьте.

Раніше астрологи розповіли, яким двом знакам Зодіаку принесе щастя місячне затемнення 8 листопада.